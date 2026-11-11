Podczas tegorocznej corocznej migracji wzdłuż wybrzeża Australii Zachodniej liczba obserwowanych humbaków płynących z Oceanu Południowego do północnych wód stanu spadła o 60%. Badacze odnotowali również mniej cieląt, więcej przypadków wyrzucania wielorybów na brzeg oraz zaplątywania się zwierząt w sprzęt połowowy, informuje ABC News Australia.

Mniej samic z cielętami

Szefowa zespołu Geographe Marine Research Capri Jolliffe określiła ten sezon jako nietypowy dla humbaków. Specjalista badań morskich i badacz Uniwersytetu Griffitha Olaf Meynecke zauważył, że doniesienia o małej liczbie wielorybów napływają także w odniesieniu do innych populacji na półkuli południowej.

Według ABC samice z cielętami były również rzadziej obserwowane podczas migracji na południe po urodzeniu potomstwa w pobliżu północnego Kimberley.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Możliwe przyczyny zmian

Według Meynecke'a wczesne topnienie lodu morskiego mogło skrócić czas, jaki wieloryby spędzają na żerowiskach. Jego zdaniem na ich kondycję wpływają także mniejsze zasoby pożywienia wynikające ze zmian w populacjach kryla i zakwitach fitoplanktonu. Badacze widzieli samice, które wyglądały na chude i miały wyczerpane zapasy tłuszczu niezbędne do karmienia cieląt.

Doświadczony obserwator wielorybów z Broome, Cameron Birch, powiedział, że jego grupy turystyczne musiały odpływać 10–12 mil morskich od brzegu — niemal dwa razy dalej niż zwykle. Zamiast kontaktu z 10–15 wielorybami dziennie często widywały tylko dwa lub trzy.

Jednocześnie Birch nie uważa obecnego spadku liczby zwierząt za powód do niepokoju, wskazując na cykliczne wahania z ostatnich 25 lat. Meynecke przekazał, że liczba zarejestrowanych przypadków zaplątania wielorybów w Australii wzrosła w tym roku do 60, czyli o 20%. Podkreślił, że część takich przypadków może pozostać niezgłoszona, a dalsze badania są ważne, ponieważ humbaki mogą być wskaźnikiem zmian wpływających również na inne gatunki dużych wielorybów.

Czytaj nas na