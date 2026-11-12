W Stanach Zjednoczonych Biały Dom oświadczył, że prezydent Donald Trump zachowuje pełne zaufanie do ministra handlu Howarda Lutnicka. Przedstawiciel administracji nazwał Lutnicka najbardziej przełomowym ministrem handlu współczesności. Jednocześnie urzędnik jest krytykowany przez członków Kongresu po doniesieniach o opóźnionych działaniach przeciwko przemytowi chipów oraz w związku z pytaniami o nadzór państwowy nad eksportem chipów Nvidia do Chin, informuje The National.

Zarzuty senatorów

Według The New York Times Departament Handlu USA nie podjął działań przeciwko zarejestrowanej w Singapurze firmie Megaspeed, która znalazła się w centrum skandalu wokół Nvidii. Po nim Jensen Huang zrezygnował ze stanowiska dyrektora generalnego Nvidii — firmy, którą założył w 1993 roku.

Demokratyczna senatorka Elizabeth Warren oświadczyła, że Lutnick i zastępca ministra Jeffrey Kessler muszą wyjaśnić, dlaczego nie zamknęli luk w kontroli eksportu. Republikański senator John Kennedy również powiedział Politico, że Lutnick powinien odpowiedzieć na pytania dotyczące zatwierdzenia sprzedaży Chinom zaawansowanych chipów.

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Zaostrzenie kontroli nad technologiami

Według CNBC przewodniczący senackiej komisji ds. wywiadu Tom Cotton wezwał Lutnicka do ograniczenia dostępu chińskiego producenta pamięci CXMT do rynku amerykańskiego oraz niedopuszczenia do umocnienia jego pozycji na rynku światowym. CXMT znajduje się na liście Pentagonu 1260H, obejmującej firmy powiązane z chińskim wojskiem.

Lider demokratycznej mniejszości w Senacie Chuck Schumer wezwał do ponadpartyjnej pracy nad projektami ustaw AI Overwatch Act, Match Act i Chip Security Act, mającymi na celu ograniczenie dostępu Chin do zaawansowanych amerykańskich technologii. Przewodniczący komisji spraw zagranicznych Izby Reprezentantów Brian Mast poinformował, że Huang ma zeznawać przed Kongresem w tym miesiącu. Nvidia ma opublikować raport kwartalny w przyszłym tygodniu; w środę jej akcje straciły 4,5%.

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