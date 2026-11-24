Biały Dom zwrócił się do Kongresu z prośbą o uwzględnienie miliardów dolarów dodatkowego finansowania w tymczasowym projekcie ustawy, który ma zapewnić funkcjonowanie agencji federalnych. Jak podaje The Hill, wniosek przedstawiono w 12-stronicowym dokumencie zawierającym listę wyjątków od obecnych poziomów wydatków.

O dokumencie wcześniej informowało Politico. Ma on umożliwić administracji prezydenta Donalda Trumpa realizację części priorytetów, jeśli Kongres nie zatwierdzi pełnego rocznego finansowania rządu. Ustawodawcy mają czas do 11 grudnia, aby zapobiec zawieszeniu pracy rządu.

Propozycje obronne

Wśród kluczowych propozycji jest roczny poziom finansowania w wysokości 5 mld dolarów dla Golden Dome, planu utworzenia systemu obrony przeciwrakietowej nad Stanami Zjednoczonymi. Biały Dom oświadczył, że bez tego zapisu program nie będzie mógł kontynuować produkcji rozpoczętej dzięki środkom z ustawy One Big Beautiful Bill Act.

Administracja prosi również o zwiększenie rocznych wydatków na programy podwodne Marynarki Wojennej o około 21,3 mld dolarów. Osobno chce uzyskać uprawnienia do rozpoczęcia zakupu materiałów na budowę pierwszego pancernika klasy Trump.

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W dokumencie wskazano, że w przyszłości oczekiwane są kolejne wnioski o finansowanie Pentagonu. Dzieje się to w czasie, gdy inicjatywa administracji dotycząca budżetu obronnego w wysokości 1,5 bln dolarów nie posuwa się naprzód w Kongresie.

NASA, pożary i ochrona zdrowia

Poza sektorem obronnym Biały Dom prosi o przyznanie miliardów dolarów na program NASA Artemis, służący powrotowi amerykańskich astronautów na Księżyc, a także o dodatkowe środki na tłumienie pożarów lasów z powodu możliwego niedoboru finansowania.

Wniosek przewiduje również zwiększenie o 70 mln dolarów rocznego finansowania programów nadzoru epidemiologicznego nad chorobami zakaźnymi w Centrach Kontroli i Prewencji Chorób. Administracja ostrzegła, że środki przyznane podczas pandemii COVID-19 wyczerpią się na początku stycznia.

Ponadto Biały Dom proponuje rewizję ograniczeń dotyczących sprzedaży produktów pochodzących z konopi. We wrześniu Kongres tymczasowo odroczył zakaz dotyczący odurzających produktów konopnych, którego termin obowiązywania upływa 11 grudnia. Administracja prosi o utrzymanie dostępu do produktów CBD, które nie powodują odurzenia, przy jednoczesnym zachowaniu ograniczeń dla produktów stanowiących zagrożenie dla zdrowia i niedopuszczeniu do ich sprzedaży dzieciom.

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