Biały Dom zamierza kontynuować politykę celną prezydenta Donalda Trumpa mimo reakcji wyborców na rosnące ceny. Poinformował o tym dyrektor Biura Łączności ze Społeczeństwem Białego Domu Jim Hoyer podczas szczytu B20 w Waszyngtonie, podaje CNBC.

Hoyer nazwał cła narzędziem służącym odbudowie amerykańskiej produkcji, ochronie łańcuchów dostaw i bezpieczeństwa narodowego. Jak powiedział, administracja planuje utrzymać obecne tempo polityki celnej do końca prezydenckiej kadencji Trumpa.

Krytyka ceł

Były główny doradca ekonomiczny Trumpa Gary Cohn, który obecnie jest wiceprzewodniczącym IBM, oświadczył podczas tego samego wydarzenia, że cła są w istocie podatkiem konsumpcyjnym dla Amerykanów. Jego zdaniem cła podnoszą ceny i zmuszają obywateli do ponownego rozważenia swoich wydatków.

Według sondażu CNBC około dwie trzecie wyborców uważało, że polityka Trumpa przyczyniła się do inflacji, a niemal dziewięciu na dziesięciu wskazało koszty życia jako ważny lub decydujący czynnik podczas głosowania. Inny sondaż Reuters/Ipsos wykazał, że 62% Amerykanów popiera zniesienie ceł Trumpa, podczas gdy 21% aprobuje jego podejście do kosztów życia.

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Ceny i zmiany w handlu

Nowe dane rządowe wykazały, że ceny konsumpcyjne w październiku wzrosły o 0,4%, przekraczając oczekiwania ekonomistów. Roczna inflacja we wrześniu wyniosła 3,7% — jest to ostatni dostępny wskaźnik w ujęciu rocznym i poziom wyższy od celu Rezerwy Federalnej wynoszącego 2%.

W artykule zaznaczono, że na ceny wpływają również wojna z Iranem, która podniosła koszty energii, a także wydatki na mieszkania i opiekę zdrowotną. Jednocześnie badanie Banku Rezerwy Federalnej w Nowym Jorku oszacowało, że około 26% podwyżek ceł przeniesiono na ceny konsumpcyjne, przy czym część efektu może ujawniać się w łańcuchach dostaw przez dziewięć do dwunastu miesięcy.

Dyrektor generalna UPS Carol Tomé powiedziała, że firmy zbliżają produkcję i zakupy, a globalne łańcuchy dostaw stają się bardziej regionalne. Demokraci planują sprzeciwić się cłom po przejęciu kontroli nad Kongresem w styczniu, jednak prezydenckie prawo weta i szerokie uprawnienia handlowe prezydenta mogą utrudnić ich zniesienie.

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