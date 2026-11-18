Administracja prezydenta USA Donalda Trumpa wycofuje zgłoszoną przez siebie kandydaturę lekarki medycyny prewencyjnej Heidi Overton na stanowisko komisarz FDA, amerykańskiej Agencji Żywności i Leków. Poinformował o tym STAT News, powołując się na urzędnika Białego Domu i źródło bliskie Overton.

Stanowisko republikanów

Według informacji serwisu decyzję podjęto w związku z obawami, że Overton nie będzie miała wystarczającego poparcia wśród republikanów w komisji Senatu USA ds. zdrowia. Oczekiwano, że komisja zagłosuje w sprawie jej kandydatury w środę.

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Informacje o kandydaturze

Overton wcześniej pracowała w Białym Domu za administracji Trumpa. Jest lekarką medycyny prewencyjnej. W chwili publikacji informacji przez STAT News głosowanie komisji w sprawie jej kandydatury było nadal oczekiwane.

Axios jako pierwszy poinformował o wycofaniu kandydatury we wtorek wieczorem. Materiał STAT News na temat tej decyzji opublikowano 17 listopada 2026 roku.

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