Biały Dom utworzył specjalną międzyresortową grupę, aby zapobiec kolejnym zakłóceniom w amerykańskim systemie kontroli ruchu lotniczego przed masowymi podróżami Amerykanów z okazji Święta Dziękczynienia. Informuje o tym Anadolu Agency.

Grupa międzyresortowa

W skład Transportation Technology Transformation Tiger Team weszli przedstawiciele amerykańskiej Federalnej Administracji Lotnictwa, ministerstw transportu i obrony, a także Biura Dyrektora Wywiadu Narodowego. Według przedstawiciela Białego Domu grupa spotykała się codziennie w tym tygodniu, aby zapewnić nieprzerwane działanie systemu.

Jak podaje Anadolu Agency, powołując się na The Daily Wire, grupę utworzono po awarii technicznej, która doprowadziła do wstrzymania lotów w całym kraju. Pięciogodzinne wstrzymanie ruchu lotniczego było dopiero drugim takim przypadkiem od ataków terrorystycznych z 11 września 2001 roku. Biały Dom był krytykowany za niewystarczającą przejrzystość po incydencie, podczas gdy urzędnicy podkreślali, że przyczyną nie był cyberatak.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Stabilność systemu

Federalna Administracja Lotnictwa rozważa krótkoterminowe warianty dostosowania sieci oraz środki mające zwiększyć stabilność obecnego systemu kontroli ruchu lotniczego. Agencja dąży do usunięcia zawodnych komponentów, jednocześnie kontynuując modernizację i transformację systemu.

Ponadto FAA pracuje nad rozszerzeniem możliwości Narodowego Centrum Kontroli Operacyjnej i centrum monitorowania. Według przedstawiciela Białego Domu ma to pomóc wcześniej wykrywać anomalie w działaniu systemu i ograniczać ich wpływ, zanim się rozprzestrzenią. Rzeczniczka Białego Domu Allison Schuster oświadczyła, że zespół szybko posuwa się naprzód w aktualizacji przestarzałego systemu kontroli ruchu lotniczego.

Czytaj nas na