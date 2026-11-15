W USA Biały Dom wycofał kandydaturę sędziego sądu okręgowego Lee Rudofsky do Sądu Apelacyjnego USA dla Ósmego Okręgu po tym, jak sprzeciwili się jej republikańscy senatorowie z Arkansas John Boozman i Tom Cotton. Zamiast Rudofsky Biały Dom nominował sędziego Sądu Najwyższego Arkansas J. Cody'ego Hilanda. Informuje o tym NDTV World.

Decyzję podjęto podczas poseesyjnego posiedzenia Senatu, gdy Biały Dom i republikańskie kierownictwo izby starają się zatwierdzić jak najwięcej kandydatów na dożywotnie stanowiska w sądach federalnych, zanim kontrolę nad Senatem przejmą demokraci. W czasie drugiej kadencji Donalda Trumpa Senat zatwierdził już 57 jego kandydatów do sądów okręgowych i apelacyjnych.

Sprzeciw senatorów

Senatorowie tradycyjnie uczestniczą w wyborze sędziów na wakaty w swoich stanach. Nominacje do sądów okręgowych szczególnie zależą od tak zwanego niebieskiego formularza — dokumentu poparcia dla kandydata, który senatorowie z danego stanu składają do Komisji Sądownictwa Senatu.

Republikański senator z Karoliny Północnej Thom Tillis oświadczył, że Biały Dom czasami faktycznie proponował senatorom zgodę na już wybranego kandydata. Według niego takie podejście jest sprzeczne z utrwalonym trybem pracy Senatu. Tillis poparł próby przedstawicieli Arkansas, by zablokować kandydaturę Rudofsky.

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Inne kandydatury pod znakiem zapytania

Republikanie wyrazili również zastrzeżenia wobec dwóch innych kandydatów na stanowiska sędziów federalnych. Senator John Cornyn nie zobowiązał się do poparcia T. Elliotta Geisera, nominowanego na sędziego federalnego w Dallas. Według publikacji Geiser nie przeszedł zwykłej procedury selekcji z udziałem senatorów z Teksasu, a bez niebieskiego formularza od Cornyna nie będzie mógł stawić się na przesłuchaniu Komisji Sądownictwa.

Tillis poparł także sprzeciw senatora Alana Armstronga wobec Zacha Westa, prawnika z biura prokuratora generalnego Oklahomy. Armstrong początkowo złożył pozytywny niebieski formularz w sprawie Westa, lecz później wycofał poparcie. Tillis oświadczył, że nie będzie procedował kandydatury, dopóki sprzeciwia się jej co najmniej jeden republikański senator z tego stanu.

Republikański lider większości w Senacie John Thune nazwał zatwierdzanie sędziów jednym z priorytetów przed zmianą kontroli nad izbą. W Senacie pozostają 23 nierozpatrzone kandydatury, w tym nominacja sędziego Daniela Domenico do Sądu Apelacyjnego USA dla Dziesiątego Okręgu.

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