Naukowcy z University of Pittsburgh ustalili, że wzorce w składzie białkowym guzów czerniaka mogą pomóc prognozować reakcję pacjentów na immunoterapię. Dwie powiązane prace, opublikowane w czasopismach Cancer Discovery i Clinical Cancer Research, opisują molekularny atlas czerniaka oraz metodę klasyfikowania guzów według profili białkowych, informuje News-Medical.

Atlas guzów czerniaka

W pierwszym badaniu naukowcy przeanalizowali próbki czerniaka pobrane od 183 pacjentów przed rozpoczęciem leczenia. Jednocześnie zbadali 13 poziomów molekularnych, w tym genom, proteom i metabolom. Takie podejście multiomiczne umożliwiło stworzenie szczegółowego atlasu mikrośrodowiska guzów czerniaka.

Zespół zidentyfikował również chemiczne zmiany w białkach związane z przeżyciem, a także setki potencjalnych celów dalszych badań. Według współstarszego autora prac, Divakara Davara, analiza stanu białkowego guzów jest ważna dla zrozumienia biologii nowotworów i poszukiwania biomarkerów prognostycznych.

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Trzy podtypy białkowe

Druga praca objęła dane z 208 próbek guzów pacjentów z czerniakiem, pobranych przed immunoterapią w ramach współpracy międzynarodowej. Badacze wyróżnili trzy podtypy guzów: o podwyższonej aktywności immunologicznej, z oznakami aktywnego podziału komórek oraz o cechach związanych ze wzrostem i przerzutowaniem guza.

Grupy te różnie korelowały z odpowiedzią na leczenie. Najlepszą odpowiedź na terapię wykazał podtyp o wysokiej aktywności immunologicznej. U pacjentów otrzymujących skojarzoną immunoterapię podtyp guza był również związany z postępem choroby i przeżyciem.

Na podstawie wzorców białkowych naukowcy wytrenowali klasyfikator przypisujący guzy do trzech grup. Model niezależnie sprawdzono w dwóch kohortach pacjentów; był on w stanie przewidywać rodzaj odpowiedzi na leczenie oraz przeżycie wolne od progresji choroby. Autorzy podkreślają, że wyniki wymagają dalszej walidacji przed stworzeniem testu klinicznego do wyboru terapii.

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