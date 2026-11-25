Buffalo Bills podejmą Kansas City Chiefs w meczu NFL w Święto Dziękczynienia na nowym stadionie Highmark Stadium w Buffalo. Przed spotkaniem Bills mają bilans 9–1, a Chiefs — 8–2. Mecz będzie 11. bezpośrednim pojedynkiem rozgrywających Josha Allena i Patricka Mahomesa, informuje Sky Sports.

Rywalizacja Allena i Mahomesa

Allen ma przewagę w meczach sezonu zasadniczego — pięć zwycięstw i jedna porażka. Jednocześnie Mahomes i Chiefs wygrali wszystkie cztery spotkania play-off z Bills w latach 2020–2024, w tym dwa finały konferencji futbolu amerykańskiego oraz dwa mecze rundy dywizyjnej.

Pięć z ostatnich sześciu meczów między zespołami zakończyło się różnicą jednego posiadania piłki. Ostatni bezpośredni mecz w listopadzie 2025 roku wygrało Buffalo — 28:21. Jednym z najbardziej znanych epizodów rywalizacji był mecz play-off w styczniu 2022 roku: Bills prowadzili 36:33 na 13 sekund przed końcem regulaminowego czasu, ale Chiefs wyrównali wynik i wygrali po dogrywce.

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Obecna forma zespołów

Po dziesięciu tygodniach sezonu atak Kansas City zajmuje pierwsze miejsce w NFL pod względem jardów na mecz. Mahomes zaliczył 226 celnych podań na 337 prób, uzyskując 2709 jardów, 22 przyłożenia i cztery przechwyty. W czterech ostatnich meczach nie zaliczył przechwytu.

Allen zdobył podaniami w tym sezonie 2527 jardów, zaliczył 14 przyłożeń i dziewięć przechwytów. Przewodzi także rozgrywającym w statystykach biegowych — ma 290 jardów i 11 przyłożeń. Ważną rolę w grze biegowej Bills odgrywa James Cook III, który zdobył 1060 jardów i zaliczył 10 przyłożeń.

Obrona Chiefs zajmuje piąte miejsce w lidze pod względem najmniejszej liczby dozwolonych jardów i drugie pod względem straconych punktów. Po mianowaniu Jima Leonharda koordynatorem obrony Bills są 11. pod względem jardów pozwalanych rywalom i dziewiąci pod względem straconych punktów.

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