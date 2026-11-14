W Wielkiej Brytanii aktywiści Greenpeace zrzucili około 15 ton głazów na dno morza u wybrzeży Norfolk, aby utrudnić trałowanie denne. Jak informuje The Guardian, większość kamieni znalazła się na terenie jednej z największych planowanych morskich farm wiatrowych w kraju — Norfolk Vanguard East.

Bariera przeciwko trałowaniu

Greenpeace stworzył tak zwaną barierę z głazów, aby chronić morświny u wybrzeży Norfolk. Aktywiści zrzucali kamienne bloki ważące do dwóch ton, aby uniemożliwić trałowanie denne. Greenpeace określił obszar, na którym znajduje się bariera, jako jeden z najintensywniej trałowanych w południowej części Morza Północnego.

Głazy zrzucono bez zgody regulatora morskiego kilka dni przed tym, jak premier ogłosił na szczycie COP31 inwestycję 1 mld funtów środków publicznych w farmy wiatrowe Vanguard West i Vanguard East. Według publikacji Greenpeace sprawdził dno morskie pod kątem kabli, rurociągów i wraków statków, jednak nie wiedział o planach budowy Vanguard East.

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RWE bada konsekwencje

Deweloper morskiej farmy wiatrowej, niemiecka firma energetyczna RWE, prowadzi rozmowy z Greenpeace, aby ustalić lokalizację głazów i zaktualizować badania dna morskiego rozpoczęte ubiegłego lata. Firma analizuje również możliwy wpływ bariery na budowę projektu i jego podwodne kable.

Deweloperzy energii odnawialnej, przy udziale rządu Wielkiej Brytanii, zawarli umowę o wartości 12 mld funtów, aby rozpocząć budowę farmy wiatrowej w przyszłym roku. The Guardian zauważa, że głazy prawdopodobnie zostaną usunięte w ciągu kilku miesięcy, a rybołówstwo przemysłowe może przenieść się z obszaru budowy.

Współdyrektor wykonawczy Greenpeace UK Will McCallum oświadczył, że twierdzenia o poważnym utrudnieniu budowy są bezpodstawne. Jak powiedział, firmy energetyczne regularnie przenoszą naturalne głazy z dna morskiego przed budową farm wiatrowych, a niektóre z nich są dziesięciokrotnie cięższe od tych zrzuconych przez aktywistów.

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