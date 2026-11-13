W australijskim stanie Queensland kompleks Binna Burra Lodge ponownie zaczął przyjmować gości na nocleg po siedmiu latach odbudowy. Historyczny obiekt w głębi regionu Gold Coast został zniszczony przez pożary buszu we wrześniu 2019 roku, gdy ogień objął Park Narodowy Lamington.

Jak podaje ABC News, pożar strawił 6 tys. hektarów lasu deszczowego, zniszczył kompleks objęty ochroną konserwatorską oraz 11 domów mieszkalnych. Przewodniczący Binna Burra Lodge Steve Noakes powiedział, że odbudowa po klęsce żywiołowej wymaga czasu, a powrót gości stał się ważnym etapem dla miejsca, które przez niemal stulecie gościło różne pokolenia odwiedzających.

Historia kompleksu i pożar

Binna Burra Lodge założyli w latach 30. XX wieku działacze na rzecz ochrony przyrody Arthur Groom i Romeo Lahey. Chcieli stworzyć miejsce, w którym odwiedzający mogliby zobaczyć naturalne piękno regionu i zainspirować się do ochrony lasów deszczowych w przyszłości.

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Początkowo policja przypuszczała, że pożar mógł zostać spowodowany niedopałkiem papierosa. Jednocześnie wewnętrzny raport Queensland Fire and Emergency Services, do którego dotarła ABC, wskazywał, że ogień najprawdopodobniej rozpoczął się na niezidentyfikowanej strzelnicy na obszarze leśnym. Raport zawierał również informacje, według których strażacy opuścili jeden z punktów powstrzymywania ognia, oznaczając go jako opanowany, choć taki nie był.

Ochrona przed przyszłymi pożarami

Nowy kompleks zbudowano z betonowych konstrukcji obłożonych drewnem. Według Noakesa takie rozwiązanie ma lepiej chronić główną infrastrukturę w razie kolejnego pożaru i umożliwić naprawę budynku po ewentualnych uszkodzeniach.

Architekt z Gold Coast i specjalista ds. ochrony przed pożarami buszu Eldon Bottcher podkreślił, że samo projektowanie nie wystarczy. Za ważne uznał zarządzanie roślinnością wokół budynku, dostęp dla strażaków oraz oddzielne zaopatrzenie w wodę do gaszenia ognia.

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