Brazylijska biolożka Adriana Gomes wraz z zespołem nurków-wolontariuszy ręcznie usuwa koral słoneczny z morskiej platformy naftowej niedaleko plaży Ipanema w Brazylii. W ten sposób zespół próbuje chronić morski obszar chroniony położony w pobliżu plaży.

Inwazyjny gatunek u wybrzeży

Koral słoneczny jest gatunkiem inwazyjnym, który po raz pierwszy zauważono w Brazylii ponad 40 lat temu. W regionie nie ma naturalnych drapieżników, dlatego już rozprzestrzenił się wzdłuż wybrzeża kraju.

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Według Mongabay, dalsze rozprzestrzenianie się tego korala może zagrażać brazylijskiej faunie morskiej, ponieważ jest on zdolny ją zadusić.

Ręczne usuwanie korala

Aby zwalczać gatunek inwazyjny, zespół Gomes stosuje prostą metodę — usuwa koral rękami. Prace prowadzone są na morskiej platformie naftowej, z której nurkowie ręcznie usuwają koral słoneczny. Mongabay proponuje obejrzeć pełne nagranie wideo o tej pracy.

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