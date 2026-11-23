Podczas konferencji Jefferies Global Healthcare Conference w Londynie, w Wielkiej Brytanii, dyrektor generalny duńskiej firmy biotechnologicznej Genmab, Jan van de Winkel, skomentował kolejny etap dla spółki po pomyślnych wynikach trzech kluczowych badań klinicznych jej leków przeciwnowotworowych. Wszystkie trzy badania dotyczyły różnych form chorób onkologicznych i odbyły się w ciągu ostatniego miesiąca, pisze STAT News.

Trzy wyniki w miesiąc

Kilku analityków porównało serię udanych wyników do hat-tricka. Publikacja zauważa, że taka seria osiągnięć wyróżniła Genmab na tle konkurencji w dziedzinie opracowywania leków onkologicznych.

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Kolejnym zadaniem firmy jest uzyskanie zgód regulacyjnych dla leków i wprowadzenie ich na rynek. W przypadku dwóch produktów Genmab musi także udowodnić, że potrafi samodzielnie przeprowadzić komercjalizację bez partnerstwa z większą firmą farmaceutyczną.

Kolejny etap

Według van de Winkela dalszy wynik zależy od tego, jak skutecznie Genmab wykona te zadania. Złożył to oświadczenie na konferencji w Londynie w ubiegłym tygodniu.

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