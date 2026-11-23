Firma biotechnologiczna Invivyd poinformowała, że jej eksperymentalne przeciwciało monoklonalne VYD2311 zapewniło 70–90% ochrony przed objawowym Covid-19. O wynikach badania klinicznego DECLARATION donosi STAT News.

Dane badania DECLARATION

W badaniu uczestniczyło 2359 ochotników. Obejmowało ono trzy grupy: jedna otrzymała jednorazową dawkę 250 mg VYD2311, drugiej podawano lek co miesiąc, a trzeciej podano placebo w postaci roztworu soli fizjologicznej.

Invivyd opublikowała wyniki w komunikacie prasowym i oświadczyła, że planuje złożyć wniosek o przyspieszone zatwierdzenie VYD2311 w celu zapobiegania objawowemu Covid-19.

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Przeciwciała monoklonalne i szczepionki

W czasie pandemii przeciwciała monoklonalne stosowano zarówno w leczeniu Covid-19, jak i w profilaktyce infekcji. Później technologię tę stosowano rzadziej ze względu na kurczenie się rynku i rosnącą ochronę ludzi przed infekcją.

Dyrektor medyczny Invivyd Michael Mina powiedział, że część osób, które chcą stosować leki w celu ochrony przed Covid-19, mogłaby wybrać przeciwciała monoklonalne, gdyby miała taką możliwość. Według źródła szczepionki przeciw Covid-19 zmniejszały poziom objawowych infekcji o około 30%.

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