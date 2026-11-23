Firma biotechnologiczna Kymera Therapeutics poinformowała o pomyślnych wynikach badania II fazy eksperymentalnego leku KT-621 u pacjentów z umiarkowaną i ciężką egzemą. U uczestników, którzy otrzymywali tabletkę, po 16 tygodniach leczenia odnotowano statystycznie istotne zmniejszenie ciężkości choroby w porównaniu z grupą placebo, podaje STAT News.

Wyniki badania

W badaniu BROADEN2 testowano trzy dawki leku. Poprawę odnotowano dla wszystkich trzech dawek, a największa skorygowana o placebo poprawa wyniosła 45% w grupie otrzymującej średnią dawkę KT-621.

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Spośród pacjentów z tej grupy 62% osiągnęło co najmniej 75-procentową poprawę wskaźników ciężkości egzemy. W grupie placebo taki wynik osiągnęło 22% uczestników. Badanie osiągnęło również pierwszorzędowe i drugorzędowe punkty końcowe, w tym dotyczące zmniejszenia świądu oraz odsetka pacjentów z czystą lub prawie czystą skórą.

Bezpieczeństwo leku

Według danych firmy KT-621 był ogólnie bezpieczny i dobrze tolerowany przez uczestników. Jedynym działaniem niepożądanym, które częściej występowało wśród osób przyjmujących lek, było zapalenie spojówek. Odnotowano je u 20% uczestników otrzymujących niską dawkę, u 13% otrzymujących średnią dawkę i u 11% otrzymujących wysoką dawkę. Wszystkie przypadki były łagodne lub umiarkowane i nie doprowadziły do przerwania leczenia.

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