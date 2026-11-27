Europejska grupa rynków kapitałowych Euronext uzgodniła przejęcie greckiej spółki holdingowej Euronext Athens Holding w ramach transgranicznego połączenia. Transakcja ma uprościć strukturę korporacyjną grupy i wzmocnić integrację greckiego rynku z jej ogólnoeuropejską działalnością, informuje Cyprus Mail.

Nowe warunki dla akcjonariuszy

Akcjonariuszom Euronext Athens zostanie zaoferowana jedna nowa akcja Euronext za każde 17 posiadanych przez nich akcji greckiej spółki. Jest to poprawa w porównaniu z poprzednią ofertą, która przewidywała jedną akcję Euronext za 20 akcji Euronext Athens.

Przy cenie zamknięcia akcji Euronext wynoszącej 167,50 euro 25 listopada nowy parytet wymiany wycenia jedną akcję Euronext Athens na 9,85 euro. To o 38% więcej niż wycena 7,14 euro w ramach poprzedniej oferty. Akcjonariusze, którzy nie poprą połączenia i nie będą chcieli otrzymać akcji Euronext, będą mogli skorzystać z prawa wyjścia i otrzymać 9,29 euro w gotówce za akcję.

Struktura i regulacja rynku

Euronext oświadczył, że połączenie ma przynieść korzyści operacyjne, handlowe i finansowe, a także wyeliminować koszty utrzymania odrębnego notowania giełdowego greckiego holdingu. Grupa liczy również na bardziej efektywne finansowanie inwestycji w infrastrukturę greckiego rynku.

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Regulacja greckiego rynku po połączeniu nie zmieni się: spółki posiadające greckie licencje nadal będą zarządzać rynkami regulowanymi i usługami posttransakcyjnymi pod nadzorem greckich władz. Po wejściu połączenia w życie Euronext Athens Holding przestanie istnieć bez likwidacji, a Euronext przejmie jej aktywa i zobowiązania oraz będzie kontynuować działalność za pośrednictwem oddziału w Grecji.

Wymagane zgody

Parytet wymiany został sprawdzony przez niderlandzkiego audytora KPMG Accountants oraz niezależnego greckiego eksperta Ernst & Young (Hellas). Finalizacja transakcji zależy od zgody akcjonariuszy obu spółek, procedur prawnych i procedur ochrony wierzycieli w Niderlandach i Grecji, a także wydania greckiego certyfikatu przedpołączeniowego.

Nadzwyczajne walne zgromadzenia akcjonariuszy obu spółek zaplanowano na 26 stycznia 2027 roku. Okres na zgłaszanie sprzeciwów przez wierzycieli ma zakończyć się 2 marca 2027 roku. Po wydaniu greckiego certyfikatu strony mają podpisać niderlandzki akt notarialny, a połączenie wejdzie w życie następnego dnia.

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