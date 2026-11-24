W Ankarze w Turcji 24 listopada bitcoin potaniał o 1,95% w ciągu ostatnich 24 godzin i był notowany na poziomie 60 358 dolarów. Największa pod względem kapitalizacji rynkowej kryptowaluta spadała w związku z utrzymującym się odpływem środków ze spotowych funduszy giełdowych bitcoina oraz słabością całego rynku aktywów cyfrowych, poinformowała Anadolu Agency.

Dynamika rynku kryptowalut

Łączna wartość światowego rynku kryptowalut spadła o 1,05% — do 2,08 bln dolarów. Ethereum, druga co do wielkości kryptowaluta, potaniało w ciągu doby o 0,17% i było notowane w pobliżu 1 698 dolarów.

W ciągu ostatniego roku bitcoin stracił 30,5% swojej wartości. Spadek jego ceny nastąpił wraz ze spadkiem całego rynku aktywów cyfrowych o około 1%.

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Odpływ środków z ETF

Instytucjonalny popyt na bitcoina osłabł w tym miesiącu: spotowe ETF-y na bitcoina odnotowały odpływ netto w wysokości 4,14 mld dolarów. Wywierało to presję na nastroje rynkowe.

Analitycy zauważyli, że we wtorek nie było jednego nowego czynnika, który bezpośrednio spowodował spadek. Jednocześnie stały odpływ środków z funduszy i ostrożność uczestników rynku nadal wywierały presję na kryptowalutę.

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