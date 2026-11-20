Bitcoin spadał trzeci dzień z rzędu w związku z wyprzedażą akcji technologicznych w Azji oraz spadkiem kontraktów futures na amerykańskie spółki technologiczne. Kurs największej kryptowaluty obniżył się niemal do 61 200 dolarów, a następnie odbił do około 61 700 dolarów, podaje CoinDesk.

Rekordowy odpływ z funduszu BlackRock

W czwartek spotowy ETF na bitcoina iShares Bitcoin Trust firmy BlackRock odnotował odpływ netto w wysokości 541,1 mln dolarów. Według Farside Investors był to największy jednodniowy odpływ środków z funduszu od początku jego działalności ponad dwa lata temu. Poprzedni rekord wynosił 528,3 mln dolarów i został ustanowiony 30 stycznia.

Indeks CoinDesk 20 spadł o 0,77%. Jednocześnie presję odczuwały rynki technologiczne: południowokoreański indeks Kospi stracił ponad 5%, a akcje producentów chipów SK Hynix i Samsung Electronics potaniały o około 6%.

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Likwidacje na rynku kryptowalut

W ciągu 24 godzin wolumen handlu kontraktami futures na kryptowaluty wzrósł o 31,7% do 249,2 mld dolarów, podczas gdy otwarte pozycje spadły o 2,5%, do 109,9 mld dolarów, wynika z danych CoinGlass. Taka dynamika wskazuje na zamykanie pozycji przez traderów.

Wolumen likwidacji w tym okresie osiągnął 718,6 mln dolarów, przy czym 86,2% dotyczyło długich pozycji — zakładów na dalszy wzrost cen. Otwarte pozycje w kontraktach futures na bitcoina zmniejszyły się do 18 mld dolarów z 20 mld dolarów tydzień wcześniej. Udział opcji put w dziennym wolumenie handlu opcjami na bitcoina wyniósł 61%, a indeks oczekiwanej zmienności BTC DVOL wzrósł o 7%, do 49.

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