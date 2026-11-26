Po odbiciu od minimum 57 500 USD w środę bitcoin ustabilizował się w pobliżu 60 500 USD, podczas gdy tokeny zdecentralizowanych finansów oraz infrastrukturalnych projektów kryptowalutowych odnotowały znacznie szybsze wzrosty. Według CoinDesk, od początku dnia według UTC cena bitcoina niemal się nie zmieniła, a amerykańskie rynki akcji były zamknięte z powodu Święta Dziękczynienia.

Tokeny DeFi i infrastrukturalne wyprzedziły bitcoina

W ciągu ostatnich 24 godzin indeks CoinDesk DeFi Select wzrósł o 6,3%, a CoinDesk Infrastructure Select o 6,6%. Dla porównania bitcoin zyskał 3,2%. Ruch był przeciwieństwem dynamiki z poprzedniego dnia, gdy Ethereum i aktywa DeFi traciły na wartości około dwukrotnie więcej niż bitcoin.

Spośród 100 tokenów wchodzących w skład indeksu CoinDesk 100 w ciągu 24 godzin zdrożały 93. Od początku dnia według UTC wśród liderów znalazły się Sei, który wzrósł o 8,7%, Syrup ze wzrostem o 6,4%, oraz Artificial Superintelligence Alliance, który zyskał 4,8%.

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Odpływ środków z bitcoinowych ETF-ów

W środę spotowe ETF-y na bitcoina w USA odnotowały odpływ netto w wysokości 453 mln USD — była to siódma z rzędu sesja giełdowa z odpływem kapitału. Na fundusz BlackRock IBIT przypadło 329,7 mln USD tej kwoty. Od początku listopada łączny odpływ z tych funduszy wynosi około 5,39 mld USD, a ich aktywa netto spadły do 72,03 mld USD ze 104,27 mld USD według stanu na 29 października.

Na rynku instrumentów pochodnych otwarte pozycje w kontraktach futures na bitcoina wzrosły w ciągu doby o 5,1% przy wzroście ceny o 3,1%. Wolumen obrotu kryptowalutowymi kontraktami futures zwiększył się o 16,7%, do 236,2 mld USD, a całkowite otwarte pozycje wzrosły o 3,3%, do 104,1 mld USD. W piątek oczekiwane są wcześniejsze zakończenie sesji giełdowej w USA oraz wygaśnięcie opcji na bitcoina o wartości 7 mld USD.

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