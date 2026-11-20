Bitcoin pod koniec czwartku spadł niemal do 61 300 dolarów — najniższego poziomu od początku lipca. Stało się to po debiucie akcji firmy AI Anthropic na Nasdaq, w czasie wyprzedaży akcji technologicznych. Jak informuje CoinDesk, słabo handlowano również Ethereum, XRP i Solaną.

Likwidacje pozycji kryptowalutowych

W ciągu ostatnich 24 godzin giełdy kryptowalut zlikwidowały pozycje futures o wartości ponad 600 mln dolarów, przy czym niemal połowa przypadła na ostatnie 12 godzin tego okresu. CoinDesk zauważa, że szybkie zamykanie pozycji może wskazywać na zmniejszenie dźwigni finansowej w warunkach zmienności po IPO Anthropic.

Anthropic zadebiutowała na Nasdaq 19 listopada 2026 roku pod tickerem ANT. Firma pozyskała około 81,3 mld dolarów w ramach oferty publicznej, a wraz z prywatną emisją o wartości 26 mld dolarów — 107,3 mld dolarów. Akcje wyceniono na 83 dolary, powyżej wskazanego przedziału 70–78 dolarów; handel rozpoczął się na poziomie 111,50 dolara, a pierwszy dzień zakończył się na poziomie 97,17 dolara.

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Nastroje na rynku

Kontrakty futures na Nasdaq w chwili publikacji spadały o 0,7% i zeszły poniżej 200-dniowej średniej. Nastąpiło to po spadku indeksu o 2,4% w czwartek i, według oceny CoinDesk, wskazywało na utrzymującą się ostrożność inwestorów wobec aktywów ryzykownych.

Paul Howard, starszy dyrektor market makera kryptowalutowego Wincent, zasugerował, że po zakończeniu IPO kapitał może stopniowo wracać do kryptoaktywów, choć nie oczekuje gwałtownego odbicia kursu. Jednocześnie Ryan Kirkley, współzałożyciel i dyrektor generalny Global Settlement Network, ostrzegł, że spadek apetytu inwestorów instytucjonalnych na akcje technologiczne może również zwiększyć presję na kryptowaluty wrażliwe na warunki płynności.

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