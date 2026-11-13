Bitcoin w piątek spadł poniżej 70 tys. dolarów, osiągając najniższy poziom od połowy sierpnia. Największa pod względem kapitalizacji kryptowaluta straciła 7,2% i o godz. 09:00 czasu GMT była notowana po 68 143 dolary, informuje Anadolu Agency.

Dynamika rynku kryptowalut

W ciągu ostatnich 24 godzin cena bitcoina wahała się od 67 653 do 73 638 dolarów. Od początku roku kryptowaluta straciła 33,8% wartości. Łączna kapitalizacja rynkowa wszystkich kryptowalut spadła o 5,8%, do 2,3 bln dolarów.

Ethereum, druga co do wielkości kryptowaluta, potaniało w ciągu doby o 6,5%, do około 1 610 dolarów.

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Wpływ obligacji i wypowiedzi Fed

Według agencji rentowność amerykańskich obligacji skarbowych wzrosła po publikacji danych o inflacji, które przekroczyły oczekiwania rynku. Utrzymującą się presję cenową nasilały wysokie ceny ropy.

Obawy inwestorów podsyciły także jastrzębie wypowiedzi przedstawicieli Systemu Rezerwy Federalnej USA. Niektórzy urzędnicy zasugerowali, że podwyżka stóp o 50 punktów bazowych mogłaby być uzasadniona.

Oczekiwania dotyczące zaostrzenia nadzoru

Ponadto zwycięstwo Demokratów w listopadowych wyborach śródokresowych oraz ich kontrola nad obiema izbami Kongresu USA od przyszłego roku zwiększyły oczekiwania inwestorów dotyczące zaostrzenia nadzoru regulacyjnego nad branżą kryptowalut.

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