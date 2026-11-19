W obliczu oczekiwań dotyczących stóp procentowych w USA bitcoin odbił do około 63 750 dolarów po tym, jak późno w środę jego cena spadła poniżej 63 000 dolarów. Od początku doby według UTC największa kryptowaluta zyskała 1,6%, a indeks CoinDesk 20 wzrósł o tyle samo. Jednocześnie bitcoin pozostawał o 11% tańszy niż tydzień wcześniej, informuje CoinDesk.

Odpływy z ETF-ów na bitcoina

Amerykańskie spotowe ETF-y na bitcoina odnotowały w środę odpływ środków przekraczający 300 mln dolarów, wynika z danych Farside. Przez 12 z ostatnich 14 dni inwestorzy wycofywali środki z tych funduszy.

Wzrost bitcoina mogły hamować oczekiwania dalszych podwyżek stóp procentowych w USA. Opublikowany w środę protokół posiedzenia Rezerwy Federalnej wskazał na dążenie regulatora do wyższych stóp. Jednocześnie część analityków uważa, że oceny przedstawicieli władz są już nieaktualne.

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Ostrożność na rynku instrumentów pochodnych

Otwarte pozycje w instrumentach pochodnych na BTC wzrosły o 1,61% — do 42,5 mld dolarów, mimo likwidacji pozycji o wartości 181 mln dolarów w ciągu ostatnich 24 godzin. Długie pozycje stanowiły 77% tej kwoty. Stawki finansowania pozostawały niemal neutralne, a trzymiesięczna roczna baza zawęziła się w ciągu dnia. Według CoinDesk wskazywało to na ostrożne pozycjonowanie uczestników rynku, a nie na wyraźne bycze nastroje.

W handlu opcjami opcje put, wykorzystywane do ochrony przed spadkiem ceny, stanowiły 70% wolumenu. Według mapy cieplnej Binance klaster płynności krótkich pozycji znajdował się w przedziale 64 000–64 500 dolarów, a płynność długich pozycji koncentrowała się w pobliżu 62 000–62 340 dolarów.

Uwaga na ofertę Anthropic

W czwartek rynki będą również śledzić pierwszą ofertę publiczną akcji twórcy sztucznej inteligencji Anthropic. Oczekuje się, że spółka sprzeda akcje o wartości ponad 100 mld dolarów, przewyższając pod względem wielkości czerwcową ofertę SpaceX. Część analityków przypuszcza, że inwestorzy mogą sprzedawać bitcoina, aby kupić akcje Anthropic, jednak opinie co do skali takiego wpływu są podzielone.

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