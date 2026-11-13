Bitcoin spadł do 67 652 dolarów, tracąc ponad 3,5% w ciągu doby i 16% w ciągu miesiąca. Kryptowaluta spadła poniżej 200-tygodniowej średniej kroczącej, która wynosiła około 68 tys. dolarów, informuje CoinDesk.

Dolar i rentowności obligacji wzrosły

Indeks dolara amerykańskiego DXY wzrósł powyżej 103. Jednocześnie rosły rentowności obligacji skarbowych w USA, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech i Japonii. W chwili jednej z aktualizacji rentowność 10-letnich obligacji skarbowych USA wynosiła 5,125%, a 30-letnich — 5,459%.

W późniejszej aktualizacji CoinDesk podał, że rentowność 10-letnich papierów USA wzrosła do 5,15%, zyskując niemal 30 punktów bazowych w ciągu tygodnia. Analityk Jim Bianco napisał, że w ostatnim czasie wzrosła ona o ponad 25 punktów bazowych w ciągu tygodnia tylko cztery inne razy.

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Nastroje na rynku kontraktów futures

Średnia stopa finansowania bezterminowych kontraktów futures na bitcoina na giełdach kryptowalut po raz pierwszy od miesiąca stała się ujemna, gdy cena aktywa spadła do około 68 500 dolarów, wynika z danych Glassnode. Przy ujemnej stopie traderzy z krótkimi pozycjami płacą traderom z długimi pozycjami, co odzwierciedla niedźwiedzie pozycjonowanie na rynku.

Złoto było notowane poniżej 3 900 dolarów za uncję, a kontrakty futures na akcje spółek technologicznych również spadały. Jednocześnie ropa odrobiła część wcześniejszego spadku: WTI była notowana na poziomie 89 dolarów za baryłkę, a Brent — powyżej 96 dolarów.

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