W Pretorii w Republice Południowej Afryki sąd przyznał biznesmenowi i byłemu regionalnemu skarbnikowi Afrykańskiego Kongresu Narodowego, Sulimanowi Carrimowi, kaucję w wysokości 100 tys. randów w sprawie dotyczącej jego niepowrotu w celu kontynuowania zeznań przed Komisją Madlangi. Nie wyszedł jednak na wolność, ponieważ pozostaje w areszcie w innej sprawie dotyczącej próby wywiezienia z kraju dwóch samochodów.

Jak podaje Daily Maverick, Carrim został zatrzymany 15 października na międzynarodowym lotnisku O.R. Tambo, gdy zamierzał opuścić RPA. Wcześniej składał już zeznania przed komisją, ale nie wrócił, by je kontynuować, choć był do tego zobowiązany. Jego prawnicy przedstawili dokumenty medyczne stwierdzające niezdolność klienta do udziału w przesłuchaniach, ale Carrim odmówił niezależnego badania lekarskiego.

Warunki kaucji

Wśród warunków kaucji jest obowiązek, aby prawnik Carrima w ciągu 48 godzin skontaktował się z Komisją Madlangi i uzgodnił datę kolejnego stawiennictwa. Jego paszport ma pozostać u śledczego do zakończenia postępowania sądowego i składania zeznań przed komisją. Biznesmenowi zakazano również opuszczania RPA bez pisemnej zgody sądu.

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Prokuratura bezskutecznie próbowała ponownie rozpatrzyć kwestię kaucji, twierdząc, że Carrim nie ujawnił informacji o majątku należącym do jego żony, a także o zarzutach w Musinie.

Odrębna sprawa w Musinie

W sprawie rozpatrywanej przez sąd magistracki w Musinie Carrim i dwóch innych oskarżonych jest oskarżonych o próbę wywiezienia z RPA dwóch samochodów. Według Krajowego Urzędu Prokuratury Carrim miał działać w zmowie ze swoimi pracownikami i próbować ukraść pojazdy należące do Absa, wywożąc je na podstawie fałszywych dokumentów.

Prawnik Carrima, Ulrich Roux, oświadczył, że obrona dwóch pozostałych oskarżonych prowadziła z prokuraturą negocjacje w sprawie przyznania się do winy. Daily Maverick, powołując się na SABC, podaje, że są to Musa Phiri i Zakes Ibrahim. Rozprawy w Musinie miały zostać wznowione 30 października, a sprawę Carrima dotyczącą niepowrotu do Komisji Madlangi wyznaczono na 8 grudnia.

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