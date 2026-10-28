W Guadalajarze w Meksyku około 10 uczestników protestu w sprawie dostępu do czystej wody z kranu złożyło skargi do Federalnej Prokuratury Generalnej Meksyku (FGR), zarzucając policji stanowej Jalisco tortury i bezprawne zatrzymania. Informuje o tym Mexico News Daily.

Wśród składających skargi są prawniczka i liderka kolektywu „Dostęp do opieki zdrowotnej, sprawiedliwości i edukacji” Adriana Gabriela Arreola Dueñas, a także lekarka Daniela Álvarez Cepeda. Opowiedziały o swoich doświadczeniach na konferencji prasowej. Ich zeznania oraz skargi innych uczestników akcji bada prokuratura stanu Jalisco, a Narodowa Komisja Praw Człowieka analizuje możliwe naruszenia praw człowieka. FGR nie poinformowała publicznie, czy wszczęła własne śledztwo.

Relacje zatrzymanych

Arreola twierdzi, że podczas protestu 11 października w pobliżu Casa Jalisco, oficjalnej rezydencji gubernatora stanu Pabla Lemusa, została schwytana przez troje policjantów. Jak mówi, funkcjonariusze ją obrażali, ściągnęli jej spodnie i związali ręce jej własnym szalikiem. Oświadczyła także, że jedna z funkcjonariuszek kopnęła ją w plecy, gdy leżała na ziemi, a policjanci siadali i skakali jej po plecach. Arreola powiedziała, że osoba w cywilnym ubraniu, która mogła być policjantem po cywilnemu, kopnęła ją w głowę.

Álvarez przekazała, że policjanci zatrzymali ją po tym, jak znalazła się pod strumieniem armatki wodnej. Według niej doznała skręcenia szyi i siniaków, a funkcjonariusze zabrali jej telefon i uszkodzili torbę. Podkreśliła, że uczestnicy akcji domagali się wyłącznie czystej wody, a nie próbowali wyrazić stanowiska politycznego.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Zatrzymanie i reakcja władz

Obie kobiety oświadczyły, że po zatrzymaniu były wraz z innymi osobami przetrzymywane przez kilka godzin w małym pomieszczeniu na terenie Casa Jalisco. Według nich przebywało tam około 40 osób, z których część miała krwawiące obrażenia. Zatrzymani twierdzą także, że policjanci grozili wywiezieniem ich w miejsce, gdzie nikt ich nie znajdzie.

Podczas protestu policja użyła gazu łzawiącego i armatek wodnych. Dziesiątki osób odniosły obrażenia, a co najmniej 39 osób zatrzymano. Arreola i Álvarez oświadczyły, że zatrzymanych później przewieziono do placówki prokuratury stanu Jalisco, gdzie przetrzymywano ich w zimnych warunkach bez dostępu do telefonów. Lemus 13 października poinformował o uwolnieniu wszystkich zatrzymanych, przyznał, że władze popełniły „poważne błędy”, i oświadczył, że odpowiedzialne osoby należy zbadać i ukarać.

Minister bezpieczeństwa Jalisco Juan Pablo Hernández González zaprzeczył, że to on osobiście nakazał użycie siły. Jednocześnie powiedział, że w sprawie istnieją zeznania policjantów i dowódców, a trzech dowódców może zostać ukaranych. Prezydentka Meksyku Claudia Sheinbaum wielokrotnie potępiała domniemane torturowanie uczestników protestu.

Czytaj nas na