Około 1 800 szkół we Włoszech otrzymało groźby bombowe — UPI

Około 1 800 szkół w całych Włoszech otrzymało w czwartek groźby bombowe. Stało się to drugi dzień z rzędu, a rząd kraju uważa groźby za prawdopodobną serię fałszywych zgłoszeń, podaje UPI.

Rządowe zalecenia dla szkół

Włoskie władze doradziły placówkom edukacyjnym, aby nie przeprowadzały ewakuacji bez konkretnych dowodów, że groźba stanowi realne zagrożenie. Dzień wcześniej podobne wiadomości otrzymały setki szkół we Włoszech, a także placówki edukacyjne w innych krajach Europy.

Wiadomości e-mail wysłane w środę do 6 300 włoskich szkół publicznych były podpisane imieniem „Mychajło Andropow, lider Wilajatu di Mizoginistan”. Osoba ta nie jest uznawana za realną. Jednocześnie, według gazety la Repubblica, rodzice uczniów w Rzymie protestowali przeciwko dyrektorowi szkoły, który zbagatelizował zagrożenie, i domagali się od rządu ogólnokrajowych zasad reagowania na takie przypadki.

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Groźby we Francji i Irlandii

Groźby bombowe otrzymały także szkoły we Francji, gdzie część placówek ewakuowano. Prezydent Francji Emmanuel Macron oświadczył, że na razie brakuje danych, aby ustalić, czy za tymi telefonami mogą stać obce państwa.

Groźbę otrzymał również dworzec kolejowy w Calais. Z tego powodu opóźnione były pociągi na północy Francji i na trasach międzynarodowych. W środę groźby otrzymały szkoły w Irlandii Północnej i Republice Irlandii.

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