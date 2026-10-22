Około 27 zagranicznych handlowców w Bellville, na przedmieściach Kapsztadu w RPA, zwróciło się do Sądu Najwyższego Prowincji Przylądkowej Zachodniej. Twierdzą, że władze miejskie Kapsztadu i policja nie ochroniły ich przed domniemanymi groźbami i zastraszaniem ze strony ruchów antyimigracyjnych. Informuje o tym TimesLIVE.

Wnioskodawców wspiera Somalijskie Stowarzyszenie Południowej Afryki (Sasa). W dokumentach sądowych złożonych w poniedziałek proszą oni o zakazanie ruchom Operation Dudula i March and March Movement utrudniania im pracy w strefie handlowej Bellville, mimo ważnych miejskich zezwoleń na handel.

Zarzuty blokowania miejsc handlowych

Według wnioskodawców od 30 czerwca członkowie obu ruchów zaczęli uniemożliwiać cudzoziemcom dostęp do miejsc handlowych w pobliżu terminalu autobusowego Golden Arrow i centrum handlowego Middestad Mall. Miejsca te razem tworzą strefę handlową Bellville. W dokumentach sądowych stwierdzono, że kampania była wymierzona w czarnoskórych zagranicznych nieformalnych handlowców.

Abdulhakim Mumin Salih Hussein, obywatel Somalii pracujący w Sasa, wskazał w swoim oświadczeniu, że 1 lipca handlowców, którzy próbowali wrócić do swoich stoisk, miały rzekomo powitać grupy osób w odzieży kojarzonej z Operation Dudula i March and March Movement. Według niego powiedziano im, że nie mają prawa handlować w RPA i muszą opuścić kraj. Hussein twierdzi również, że z miejsc handlowych siłą usunięto część towarów i rzeczy osobistych.

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Zarzuty wobec władz i policji

Wnioskodawcy podkreślają, że mają legalne prawo mieszkać i pracować w RPA, a miasto wydało im zezwolenia na nieformalny handel zgodnie z lokalnymi przepisami. Uważają, że blokada pozbawiła ich jedynego źródła dochodu.

Według Husseina około 13 handlowców udało się na posterunek policji w Bellville, gdzie przez około siedem godzin próbowali uzyskać pomoc, lecz rzekomo im jej odmówiono. Twierdzi on, że funkcjonariusze nie wszczęli spraw karnych ani nie przyjęli pisemnych zeznań, wyjaśniając, że handlowcy nie byli w stanie podać nazwisk domniemanych sprawców.

Handlowcy proszą sąd o zobowiązanie władz do opracowania wspólnego planu bezpiecznego dostępu do strefy handlowej oraz zapobieżenia dalszemu ingerowaniu w ich pracę. Władze miejskie Kapsztadu oświadczyły, że później odpowiedzą na zapytanie Sunday Times. Przedstawiciele Operation Dudula w Prowincji Przylądkowej Zachodniej poinformowali, że nie mogą komentować sprawy, ponieważ nie widzieli dokumentów sądowych. Zarzuty przedstawione w pozwie nie zostały jeszcze ustalone przez sąd.

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