Około 43% firm inżynieryjnych oczekuje podwojenia przychodów z obronności do 2030 r. — TimesLIVE
Europejskie wydatki na obronność otwierają szybko rosnący rynek dla firm inżynieryjnych i producentów sprzętu przemysłowego, którzy dostarczają produkty dla przemysłu obronnego. Informuje o tym TimesLIVE, powołując się na Niemieckie Stowarzyszenie Przemysłu Maszynowego VDMA.
Oczekiwania firm
Według VDMA około 43% firm inżynieryjnych, które już działają w sektorach bezpieczeństwa i obronności, liczy na co najmniej podwojenie przychodów związanych z tymi obszarami do 2030 roku. Kolejne 46% respondentów oczekuje umiarkowanego wzrostu.
Niemal co trzecia firma działająca w sektorze obronnym prognozuje wzrost w tym segmencie o co najmniej 15% w tym roku. VDMA reprezentuje 3 500 firm w Niemczech i Europie.
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Bariery dla dostawców
92% przedsiębiorstw inżynieryjnych aktywnych w sektorze dostrzega możliwość rozszerzenia dostaw w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Jednocześnie firmy wskazały jako przeszkody dla wzrostu wymogi regulacyjne, długotrwałe procedury zamówień oraz słabe kontakty z klientami.
Zastępca dyrektora wykonawczego VDMA Hartmut Rauen oświadczył, że stowarzyszenie będzie wspierać firmy w poszukiwaniu partnerów i rozwoju rynku.