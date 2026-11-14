Podczas jednej z najsilniejszych burz geomagnetycznych ostatnich dekad, która miała miejsce 10–11 maja 2024 roku, około 85% jonów w pierścieniowym prądzie Ziemi pochodziło z jej własnej jonosfery, a nie z wiatru słonecznego. Dane te uzyskał japoński satelita Arase, informuje ScienceDaily.

Burzę, znaną jako burza Gannona lub burza z okazji Dnia Matki, spowodowało dotarcie do magnetosfery Ziemi dużych chmur naładowanych cząstek słonecznych. Wartość indeksu SYM-H, który mierzy zaburzenie geomagnetyczne, spadła wówczas do −518 nanotesli. Było to drugie najsilniejsze zarejestrowane zaburzenie geomagnetyczne od 1981 roku.

Pomiary prądu pierścieniowego

Prąd pierścieniowy to obszar wokół Ziemi na wysokości tysięcy kilometrów nad równikiem, gdzie krążą energetyczne naładowane cząstki, głównie jony tlenu i wodoru. Wytwarzane przez nie pole magnetyczne częściowo przeciwdziała polu magnetycznemu planety, dlatego podczas burzy rejestruje się jego osłabienie.

Naukowcy od dawna rozważali dwa główne źródła cząstek prądu pierścieniowego: wiatr słoneczny i ziemską jonosferę — elektrycznie naładowaną warstwę górnej atmosfery. Podczas majowej burzy satelita Arase przeleciał przez ten obszar wkrótce po rozpoczęciu zaburzenia, a następnie ponownie w pobliżu jego szczytu. Przyrządy sondy umożliwiły określenie masy i energii poszczególnych jonów.

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Główny autor badania, Naritoshi Kitamura z Instytutu Badań Środowiska Kosmiczno-Ziemskiego Uniwersytetu w Nagoi, zaznaczył, że było to pierwsze jednoczesne obserwowanie jonów prądu pierścieniowego i wiatru słonecznego podczas burzy tej skali. Według niego około 85% jonów stanowił tlen z jonosfery Ziemi.

Osłabienie pola magnetycznego

W pobliżu szczytu burzy Arase zarejestrował spadek natężenia pola magnetycznego o 40% na wysokości około 16 tysięcy kilometrów nad Ziemią. Jednocześnie sonda wykryła zmniejszenie liczby energetycznych elektronów, które zwykle poruszają się w tej części przestrzeni okołoziemskiej.

Badacze przypuszczają, że znaczna liczba cięższych jonów pochodzenia ziemskiego mogła nasilić zaburzenie magnetyczne i przyczynić się do tego, że prąd pierścieniowy osiągnął największą intensywność bliżej planety. Wskazują również, że dla prognozowania silnych burz geomagnetycznych ważne mogą być nie tylko parametry wiatru słonecznego, ale także procesy uwalniania jonów atmosferycznych do magnetosfery.

Wyniki opublikowano w czasopiśmie Science Advances. Wspierają one również przygotowania do proponowanej misji JAXA FACTORS z dwoma satelitami, która ma badać napływ jonów z atmosfery do magnetosfery oraz ich rolę w rozwoju burz geomagnetycznych.

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