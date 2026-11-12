W Izraelu blok lidera partii Jaszar, Gadiego Ajzenkota, planuje uchylić pięć ważnych ustaw przyjętych za rządów premiera Binjamina Netanjahu. Inicjatywa ma zostać zrealizowana przed utworzeniem nowego rządu, podaje Anadolu Agency, powołując się na gazetę Israel Hayom.

Liderzy bloku uzgodnili utworzenie specjalnych komisji parlamentarnych, które równolegle rozpatrzą uchylenie tych ustaw. Oczekuje się, że większości tych komisji będzie przewodniczyć partia Demokraci Jaira Golana. Inicjatywa dotyczy przepisów, które zdaniem przeciwników wzmocniły polityczny wpływ na niezależne instytucje i osłabiły kontrolę nad władzą.

Zmiany dla systemu sądownictwa

Jedna z komisji rozpatrzy dwie ustawy dotyczące powoływania sędziów i obsługi prawnej rządu. Pierwsza ustawa zmieniła skład Komisji Wyboru Sędziów: dwóch przedstawicieli Izraelskiej Izby Adwokackiej zastąpiono prawnikami wybieranymi przez koalicję rządzącą i opozycję. Krytycy uważali, że wzmocniło to polityczny wpływ na nominacje sędziowskie.

Druga ustawa podzieliła uprawnienia prokuratora generalnego między doradcę prawnego rządu a głównego prokuratora. Dała również rządowi szersze możliwości wpływania na powołanie i odwołanie doradcy prawnego, odrzucania jego opinii prawnych lub korzystania z zewnętrznej reprezentacji prawnej.

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Policja, media i uprawnienia premiera

Kolejna komisja ma rozpatrzyć uchylenie zmian w pracy jednostki badającej podejrzenia przestępstw popełnianych przez policjantów. Ustawa wyłączyła ten organ spod bezpośredniego nadzoru zawodowych prokuratorów i dała ministrowi sprawiedliwości znaczący wpływ na powołanie jego szefa. Przeciwnicy ostrzegali, że takie zmiany mogą upolitycznić śledztwa i zagrozić niezależności jednostki.

Osobno blok zamierza uchylić ustawę medialną, która złagodziła ograniczenia dotyczące krzyżowego posiadania kanałów telewizyjnych i gazet oraz zniosła instytucjonalny rozdział między redakcjami a komercyjnymi interesami właścicieli. Ustawa wprowadziła również oficjalne pomiary oglądalności na potrzeby podziału reklamy państwowej; krytycy twierdzili, że mechanizm ten może sprzyjać nadawcom popierającym rząd.

Czwarta komisja będzie pracować nad uchyleniem poprawki, która ograniczyła podstawy uznania premiera za niezdolnego do sprawowania urzędu wyłącznie do fizycznej lub psychicznej niezdolności. Przeciwnicy twierdzili, że przepis przyjęto, aby chronić Netanjahu podczas jego procesu w sprawie korupcji. Sąd Najwyższy odroczył stosowanie poprawki do następnej kadencji Knesetu.

Doradca prawny Knesetu poinformował liderów bloku, że uchylenie zmian sądowniczych może nastąpić stosunkowo szybko, podczas gdy rewizja ustawy medialnej będzie trudniejsza. W niedzielę prezydent Icchak Herzog powierzył Ajzenkotowi misję utworzenia rządu, dając mu 28 dni z możliwością przedłużenia tego terminu o kolejne 14 dni.

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