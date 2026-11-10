W Izraelu opozycyjny blok Gadiego Eisenkota dąży do zastąpienia przewodniczącego Knesetu Amira Ohany, sojusznika premiera Binjamina Netanjahu. Według doniesień izraelskich mediów zmiana przewodniczącego dałaby blokowi większą kontrolę nad programem legislacyjnym, podczas gdy Eisenkot negocjuje utworzenie koalicji rządowej, podaje Anadolu Agency.

Kandydat partii Jasz ar

Eisenkot i lider partii Nasz Dom Izrael Awigdor Lieberman uzgodnili, że zgłoszą na stanowisko przewodniczącego kandydata partii Eisenkota Jasz ar, podał Channel 12. Nazwisko kandydata ma zostać ustalone po konsultacjach z innymi partiami bloku.

Nowy skład Knesetu ma odbyć pierwsze posiedzenie we wtorek, kiedy posłowie złożą przysięgę. Blok Eisenkota składa się z czterech partii i ma 48 ze 120 miejsc w parlamencie, podczas gdy do zastąpienia Ohany potrzeba co najmniej 61 głosów.

Priorytety legislacyjne bloku

Wśród priorytetów bloku są zakaz tworzenia lub kierowania rządem przez polityków, którym postawiono zarzuty karne, utworzenie państwowej komisji do zbadania ataków Hamasu na Izrael w październiku 2023 roku oraz uchylenie ustaw przyjętych w ramach reformy sądownictwa Netanjahu.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Proponowany zakaz może dotyczyć Netanjahu, który jest sądzony pod zarzutami łapownictwa, oszustwa i nadużycia zaufania. Nie został jednak uznany za winnego.

Ultraortodoksyjna partia Zjednoczony Judaizm Tory odmówiła poparcia wniosku Jasz ar, twierdząc, że nowy przewodniczący powinien zostać wybrany po utworzeniu rządu. Według Channel 14 źródła bliskie Eisenkotowi poinformowały o jego gotowości do szukania poparcia partii arabskich, które mają 19 miejsc w Knesecie.

Prezydent Izraela Icchak Herzog powierzył Eisenkotowi misję utworzenia rządu po otrzymaniu rekomendacji od 67 posłów, podczas gdy Netanjahu rekomendowało 46 ustawodawców. Eisenkot ma 28 dni na utworzenie koalicji, z możliwością przedłużenia tego terminu o kolejne maksymalnie 14 dni.

Czytaj nas na