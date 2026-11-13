Hongkoński deweloper New World Development wyznaczył banki do przygotowania emisji praw poboru, która może przynieść do 25 mld dolarów hongkońskich, czyli 3,19 mld USD. Poinformował o tym Bloomberg, powołując się na osoby zaznajomione ze sprawą, jak podaje Channel NewsAsia.

Możliwa emisja praw poboru

Według Bloomberga chodzi o emisję praw poboru New World Development o wartości do 25 mld dolarów hongkońskich. Agencja opublikowała tę informację w piątek, 13 listopada, powołując się na osoby zaznajomione ze sprawą.

W komunikacie podano również kurs walutowy: jeden dolar amerykański był równy 7,8442 dolara hongkońskiego. Przy tym kursie 25 mld dolarów hongkońskich stanowi około 3,19 mld USD.

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Handel akcjami zawieszono

W piątek zawieszono handel akcjami New World Development. Zgodnie z komunikatem złożonym przed otwarciem sesji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Hongkongu, nastąpiło to w oczekiwaniu na ujawnienie przez spółkę informacji wewnętrznych.

Źródło nie sprecyzowało treści tych informacji i nie podało oficjalnego potwierdzenia ze strony New World Development warunków możliwej emisji praw poboru.

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