OpenAI pozyskało 11 mld dolarów nowego finansowania — jest to początkowa część rundy, o której 6 listopada poinformowała agencja Bloomberg. Powołała się ona na osoby zaznajomione ze sprawą.

Wycena spółki

Według Bloomberga runda zakłada wycenę OpenAI na 1,25 bln dolarów. W publikacji nie sprecyzowano, jaka jest łączna kwota rundy ani kiedy mogą nastąpić kolejne etapy finansowania.

W krótkiej informacji nie wymieniono również uczestników transakcji. Nie podano innych szczegółów jej warunków ani terminów dalszego finansowania.

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Źródło informacji

Channel NewsAsia opublikował krótką depeszę Reutersa, w której przedstawiono informacje Bloomberga. Dane dotyczące finansowania opierają się na informacjach od osób znających przebieg transakcji.

Materiał nie zawiera komentarza OpenAI w sprawie podanych parametrów nowego finansowania i wyceny spółki.

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