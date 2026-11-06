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Bloomberg poinformował, że OpenAI pozyskało 11 mld dolarów przy wycenie 1,25 bln dolarów — Channel NewsAsia

Fedir Krysztowski 06 listopada 2026 23:28
Bloomberg poinformował, że OpenAI pozyskało 11 mld dolarów przy wycenie 1,25 bln dolarów — Channel NewsAsia

OpenAI pozyskało 11 mld dolarów nowego finansowania — jest to początkowa część rundy, o której 6 listopada poinformowała agencja Bloomberg. Powołała się ona na osoby zaznajomione ze sprawą.

Wycena spółki

Według Bloomberga runda zakłada wycenę OpenAI na 1,25 bln dolarów. W publikacji nie sprecyzowano, jaka jest łączna kwota rundy ani kiedy mogą nastąpić kolejne etapy finansowania.

W krótkiej informacji nie wymieniono również uczestników transakcji. Nie podano innych szczegółów jej warunków ani terminów dalszego finansowania.

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Źródło informacji

Channel NewsAsia opublikował krótką depeszę Reutersa, w której przedstawiono informacje Bloomberga. Dane dotyczące finansowania opierają się na informacjach od osób znających przebieg transakcji.

Materiał nie zawiera komentarza OpenAI w sprawie podanych parametrów nowego finansowania i wyceny spółki.

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