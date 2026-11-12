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Bloomberg: SpaceX i Tesla poczyniły postępy w rozmowach o fuzji — Channel NewsAsia

Fedir Krysztowski 12 listopada 2026 22:47
Bloomberg: SpaceX i Tesla poczyniły postępy w rozmowach o fuzji — Channel NewsAsia

SpaceX i Tesla poczyniły postępy w rozmowach dotyczących możliwej fuzji, a transakcja może zostać ogłoszona już w grudniu 2026 roku. Poinformował o tym Channel NewsAsia, który opublikował materiał Reutersa powołujący się na Bloomberg. Bloomberg powołuje się na osoby zaznajomione z przebiegiem rozmów.

Możliwe terminy ogłoszenia

Według Bloomberga spółki omawiały także wariant, zgodnie z którym ogłoszenie fuzji zostanie przesunięte na początek 2027 roku. Rozmowy dotyczą potencjalnej transakcji, a nie fuzji, która została już zawarta. Nie udało się od razu uzyskać komentarza SpaceX i Tesli w sprawie tej informacji.

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Połączenie obszarów działalności Muska

Spółkami kieruje Elon Musk. W ubiegłym miesiącu nazwał możliwą fuzję „dobrym pomysłem”. Proponowane połączenie mogłoby zgromadzić pod jednym korporacyjnym dachem jego obszary związane ze sztuczną inteligencją, robotyką, pojazdami elektrycznymi i sektorem kosmicznym.

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