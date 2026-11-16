BMW Classic pokazało prototyp BMW M7 generacji E38, który przez niemal trzy dekady był utrzymywany w tajemnicy. Samochód nigdy nie trafił do produkcji seryjnej, jednak wewnątrz firmy nazywano go M7. Informuje o tym Motor1.

Silnik i skrzynia biegów z M5

Podstawą prototypu było BMW 740i, które znacznie zmodyfikowano. Sedan otrzymał wolnossący 4,9-litrowy silnik V8 S62 oraz sześciobiegową manualną skrzynię biegów z BMW M5 generacji E39. Silnik rozwija 394 KM przy 6600 obr./min, a moc trafia na tylne koła.

Deklarowana prędkość maksymalna samochodu wynosi 250 km/h — tyle samo co w elektronicznie ograniczonym E39 M5. Masa prototypu to 1875 kg. Z zewnątrz M7 niemal nie różni się od zwykłego sedana 7 Series generacji E38.

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Stonowany wygląd i wnętrze

Wśród zewnętrznych cech samochodu są ciemne wieloramienne koła BBS oraz cztery końcówki układu wydechowego, po dwie z każdej strony tylnego zderzaka. Jednocześnie prototyp nie ma dużych wlotów powietrza, agresywnie zmienionych zderzaków ani wyraźnych emblematów M.

Wnętrze wykończono czarno-beżową skórą. Na nietypową wersję 7 Series wskazują także kierownica M oraz dźwignia sześciobiegowej manualnej skrzyni biegów. W tylnej konsoli środkowej zamontowano słuchawkę telefoniczną — charakterystyczny detal samochodów z końca lat 90.

BMW nie wyjaśniło, dlaczego M7 pozostało jedynym prototypem. Motor1 przypuszcza, że na decyzję mógł wpłynąć 750i z silnikiem V12, będący flagowym modelem standardowej gamy 7 Series, a także obecność bardziej kompaktowego i lżejszego E39 M5 z podobnym V8.

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