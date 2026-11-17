BMW rozpoczęło seryjną produkcję elektrycznego crossovera iX5 w zakładzie Spartanburg w Karolinie Południowej w USA. Jest to pierwszy w pełni elektryczny model firmy montowany w tym kraju. Jak informuje Electrek, zakład produkuje obecnie około 70 samochodów iX5 dziennie.

BMW zainwestowało 1,7 mld dolarów w rozbudowę zakładu Spartanburg na potrzeby produkcji pojazdów elektrycznych oraz budowę nowego zakładu montażu baterii w Woodruff. Zakład BMW Plant Woodruff został oficjalnie otwarty 13 listopada i rozpoczęła się tam seryjna produkcja baterii Gen6 szóstej generacji. Są one przeznaczone dla przyszłych elektrycznych modeli BMW serii X, począwszy od iX5.

Zasięg i ładowanie

BMW szacuje zasięg iX5 60 xDrive z baterią o pojemności 144 kWh na maksymalnie 456 mil, czyli około 734 km. Wcześniej firma podawała szacunek do 435 mil. Podczas prezentacji w Południowej Kalifornii iX5 60 xDrive osiągnął szczytową moc ładowania 464 kW. Według BMW pozwala to dodać do 170 mil zasięgu w 10 minut.

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Model jest wyposażony w dwusilnikowy napęd na wszystkie koła o łącznej mocy 578 KM i momencie obrotowym 593 lb-ft. Producent deklaruje przyspieszenie od 0 do 60 mil na godzinę w 4,4 sekundy oraz możliwość holowania przyczepy o masie do 6 tys. funtów.

Wyposażenie i baterie

We wnętrzu iX5 zastosowano rozwiązania stylistyczne i technologiczne Neue Klasse: centralny wyświetlacz o przekątnej 17,9 cala, system Panoramic Vision wzdłuż dolnej części przedniej szyby oraz opcjonalny 14,6-calowy ekran dla pasażera. Samochód otrzymał także sygnaturę świetlną Double-X, która łączy reflektory, światła do jazdy dziennej, światła pozycyjne i kierunkowskazy.

Początkowo iX5 będzie wykorzystywać ogniwa akumulatorowe produkowane w Chinach. Przedstawiciel BMW potwierdził, że do końca dekady firma przejdzie na ogniwa z zakładu LG Energy Solution w Arizonie. Oczekuje się, że samochody trafią do amerykańskich dealerów na początku 2027 roku, a cena wyjściowa iX5 60 xDrive wyniesie 79 800 dolarów.

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