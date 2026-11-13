BMW wycofuje w Stanach Zjednoczonych 720 796 samochodów z powodu zagrożenia pożarowego, które może wystąpić, gdy silnik jest wyłączony. Amerykańska Narodowa Administracja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (NHTSA) poradziła właścicielom takich pojazdów, aby do czasu naprawy parkowali je na zewnątrz, z dala od budynków i innych samochodów.

Przyczyna wycofania

Jak informuje The Independent, przyczyną jest nieszczelne złącze elektryczne pompy wodnej. Może dostać się do niego woda, co może spowodować zwarcie i zwiększyć ryzyko pożaru.

Modele te były już wycofywane w 2024 roku z powodu problemu z pompą wodną, jednak teraz wymagają ponownej naprawy. BMW nadal opracowuje rozwiązanie. Według federalnych regulatorów firma zidentyfikowała 10 pożarów, które potencjalnie mogą być związane z usterką; doszło do nich po pracach serwisowych w ramach kampanii z 2024 roku. NHTSA nie ma informacji o wypadkach ani obrażeniach związanych z tym problemem.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Modele objęte kampanią

Wycofaniem objęte są następujące samochody BMW:

3 Series i 5 Series z lat 2012–2016;

X1 z lat 2012–2015, Z4 z lat 2012–2016 oraz X3 z lat 2013–2017;

2 Series Coupe z lat 2014–2016 oraz 2 Series Convertible z lat 2015–2016;

3 Series Sportswagon z lat 2014–2016 oraz 328xi Gran Turismo z lat 2014–2016;

4 Series Convertible i Coupe z lat 2014–2016, a także 4 Series Gran Coupe z lat 2015–2016;

X4 z lat 2015–2018 oraz X5 xDrive40e z lat 2016–2018.

Naprawa w centrach dealerskich BMW będzie bezpłatna, gdy tylko rozwiązanie stanie się dostępne. Listy do właścicieli planowane są od 25 grudnia 2026 roku. Od tego czasu numery identyfikacyjne pojazdów i numery rejestracyjne będzie można również sprawdzić w bazie wycofań NHTSA.

Czytaj nas na