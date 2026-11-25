Od grudnia BMW zacznie udostępniać w USA aktualizację oprogramowania, która umożliwi samochodom z systemem Highway & Commuting Assistant samodzielne zatrzymywanie się przed czerwonym światłem i ponowne ruszanie po zapaleniu się zielonego. Informuje o tym InsideEVs.

Aktualizacja dla samochodów w USA

Funkcja będzie dostępna dla samochodów działających na BMW Operating System X, w tym nowych iX3 i iX5. Według informacji BMW system może automatycznie zahamować aż do całkowitego zatrzymania. Po zapaleniu się zielonego światła samochód albo ruszy samodzielnie, albo zaproponuje kierowcy kontynuowanie jazdy.

Możliwość automatycznego zatrzymywania się i ruszania na światłach jest od pewnego czasu dostępna na innych rynkach, w tym w Niemczech. W USA stanie się częścią asystenta Highway & Commuting Assistant.

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Inne zmiany w oprogramowaniu

Łącznie BMW planuje od grudnia rozesłać nową wersję oprogramowania do około 16 mln samochodów w 88 krajach. Aktualizacja obejmuje pięć nowych funkcji oraz ulepszenia 19 istniejących możliwości dotyczących systemów wspomagania kierowcy, nawigacji, ładowania, multimediów i komfortu. Obejmuje samochody z BMW Operating System 8.5, 9 i X.

W samochodach z Operating System 9 i X do BMW Maps zostaną dodane dane Google Maps Places. Amazon Prime Video stanie się dostępne dla wszystkich samochodów z Operating System X, a także dla modeli 1 Series, 2 Series Active Tourer, X1 i X3. Niektóre modele hybrydowe i elektryczne otrzymają prognozę obłożenia publicznych stacji ładowania, sporządzoną na podstawie danych historycznych.

BMW poinformowało również, że część samochodów z Operating System 8 będzie można bezpłatnie zaktualizować do wersji 8.5 zdalnie albo odpłatnie u dealera. Firma nie sprecyzowała listy modeli, które będą kwalifikować się do bezpłatnej aktualizacji.

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