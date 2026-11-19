Reprezentacja Nowej Zelandii w rugby ogłosiła skład na mecz z Anglią, który odbędzie się w sobotę na stadionie Twickenham w Londynie, w Wielkiej Brytanii. Według Channel NewsAsia, młynarz Codie Taylor wróci do wyjściowego składu i będzie kapitanem drużyny, a Beauden Barrett rozegra swój 150. mecz testowy w reprezentacji.

Osiem zmian w składzie

Trener Dave Rennie dokonał ośmiu zmian po niespodziewanej porażce Nowozelandczyków z Walią w ubiegły weekend. Po tym wyniku Nowa Zelandia wyprzedza Republikę Południowej Afryki o jeden punkt w tabeli drużyn półkuli południowej w Nations Championship.

Taylor zastąpi Asafo Aumuę na pozycji młynarza. Ethan de Groot wróci na pozycję lewego filara w miejsce George'a Bowera, Fabian Holland zastąpi Josha Lorda w drugiej linii, a Tupou Vaa'i zagra na skrzydle młyna zamiast Antona Segnera.

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Damian McKenzie zagra na pozycji łącznika ataku, a Cam Roigard będzie łącznikiem młyna. Richie Mo'unga i Cortez Ratima, którzy tworzyli parę rozgrywających w poprzednim meczu, tym razem rozpoczną spotkanie wśród rezerwowych.

Jubileusze Barretta i Lienerta-Browna

Jordie Barrett i Will Jordan wrócili do składu po kontuzjach. Środkowy Anton Lienert-Brown rozegra swój 100. mecz testowy w reprezentacji Nowej Zelandii.

Beauden Barrett wyjdzie w podstawowym składzie razem ze swoimi braćmi Jordiem i Scottem. W swoim 150. meczu powiększy własny rekord wśród zawodników formacji ataku w światowym rugby i zbliży się do rekordu reprezentacji Nowej Zelandii: Sam Whitelock rozegrał dla drużyny 153 mecze testowe.

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