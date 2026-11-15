Zawodnik MMA Ciryl Gane po raz pierwszy obronił tytuł mistrza UFC w wadze ciężkiej, pokonując Amerykanina Josha Hokita jednogłośną decyzją sędziów w walce wieczoru gali UFC 334 w Madison Square Garden w Nowym Jorku w USA. Wszyscy trzej sędziowie punktowali 48:47 na korzyść Francuza. Poinformował o tym The National.

Przebieg pojedynku

Na początku walki Hokit przeprowadził sprowadzenie, jednak Gane szybko wstał i odpowiedział jabami, podbródkowymi oraz overhandem. Pod koniec pierwszej rundy Amerykanin wykonał rzut na nieco ponad 30 sekund przed gongiem.

W drugiej rundzie Hokit aktywniej naciskał na rywala, wymieniał ciężkie prawe ciosy i pracował w klinczu przy siatce. W trzeciej pięciominutowej odsłonie ponownie sprowadził Gane'a do parteru, po czym zadawał ciosy łokciami w klinczu i deptał przeciwnika po stopach.

W czwartej rundzie, gdy ciosy Hokita zaczęły tracić siłę, Gane przejął inicjatywę. Odpowiadał na próby klinczu przy siatce ciosami na korpus, kolanami w tułów i krótkimi podbródkowymi. W piątej rundzie Francuz powstrzymał próby sprowadzeń rywala, rozciął Hokitowi okolice nad lewym okiem i dominował w wymianach ciosów aż do końcowego sygnału.

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Możliwi kolejni przeciwnicy

Po walce Gane powiedział: „To była niesamowita walka”. Hokit z kolei oświadczył: „Odporność kształtuje charakter”.

Wśród możliwych przeciwników Gane'a The National wymienia Toma Aspinalla, który wcześniej w 2026 roku zwakował pas z powodu urazu oka odniesionego w pojedynku z Gane'em. Tamta walka na UFC 321 w Abu Zabi zakończyła się jako nierozstrzygnięta, a Aspinall wciąż oczekuje na medyczną zgodę na powrót do kariery.

Innym pretendentem może być drugi zawodnik rankingu wagi ciężkiej Aleksander Wołkow, który w ubiegłym miesiącu pokonał Rizvana Kuniewa w Abu Zabi. Opcją dla mistrza może być również zwycięzca pojedynku Siergieja Pawłowicza i Aleksa Pereiry, zaplanowanego na 12 grudnia.

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