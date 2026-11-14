Mistrz WBC w wadze średniej Carlos Adames pokonał Walijczyka Gerome’a Warburtona jednogłośną decyzją sędziów w 10-rundowej walce nietytułowej w Rijadzie w Arabii Saudyjskiej. Pojedynek odbył się w umownym limicie wagowym do 165 funtów, informuje Sky Sports News.

Jednogłośna decyzja sędziów

W pierwszych trzech rundach obaj bokserzy działali ostrożnie, jednak później Adames zwiększył presję i zaczął częściej spierać rywala do lin. Warburton, który boksował z pozycji mańkuta, głównie cofał się i pracował lewym prostym.

W piątej rundzie Adames trafił prawą ręką w korpus, a następnie zadał cios w głowę. Pozostał bardziej agresywny do końca pojedynku. Sędziowie przyznali mu zwycięstwo punktami 100:90, 99:91 i 98:92.

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Po walce Adames oświadczył, że jego przeciwnik był bardziej skupiony na przetrwaniu pełnego dystansu niż na zwycięstwie. Zadeklarował także gotowość do walki z każdym rywalem w kategoriach wagowych od 160 do 168 funtów.

Inne walki wieczoru

Były mistrz świata Jason Moloney również pokonał Meksykanina Andresa Terana jednogłośną decyzją sędziów w 10-rundowej walce w lżejszej wadze. Punktacja sędziów wyniosła 99:91, 98:92 i 97:93. Australijczyk kontrolował ostatnią rundę, a w dziewiątej trafił rywala ciosem krzyżowym w szczękę.

Francuski pretendent w wadze superśredniej Bruno Surace odniósł zwycięstwo jednogłośną decyzją sędziów nad polskim mańkutem Kamilem Bednarkiem.

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