Mistrz WBC w wadze średniej Carlos Adames zmierzy się w sobotę w Rijadzie w Arabii Saudyjskiej z walijskim bokserem Jerome'em Warburtonem w walce nietytułowej. Pojedynek odbędzie się w umownym limicie do 165 funtów, a tytuł Adamesa nie będzie stawką walki.

Jak informuje Sky Sports News, Adames przygotowuje się do ważnych walk o tytuły w przyszłym roku. W wadze średniej pozostaje niepokonany i odniósł zwycięstwa nad Serhijem Derewianczenką, Julianem Williamsem, Terrellem Gaushą oraz Austinem Williamsem. Jego walka z Hamzą Sheerazem zakończyła się również remisem.

Szansa dla Warburtona

Warburton jest byłym mistrzem Walii. Wcześniej dwukrotnie z rzędu pokonał Nathana Heaneya, byłego mistrza Wielkiej Brytanii. Pojedynek z Adamesem będzie dla Walijczyka okazją, by zaznaczyć swoją obecność na najwyższym poziomie wagi średniej.

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Londyński bokser Denzel Bentley po niedawnym zwycięstwie nad Shane'em Mosleyem Jr. oświadczył, że chce otrzymać kolejną szansę na walkę o tytuł. Jego priorytetami są pojedynki z Adamesem lub mistrzem IBF Aaronem McKenną, którzy wraz z nim należą do stajni Zuffa Boxing.

Plany Denzela Bentleya

Bentley uważa Adamesa za faworyta starcia z Warburtonem. Jego zdaniem Walijczyk jest technicznym bokserem, lecz może nie mieć wystarczającej siły ciosu, by powstrzymać mistrza WBC. Bentley jest gotów rozważyć walkę z Adamesem latem lub po lecie 2027 roku, jeśli to starcie zostanie zagwarantowane; w przeciwnym razie chce wrócić na ring na początku roku.

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