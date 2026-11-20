Cheavon Clarke przed czasem pokonał byłego mistrza świata Chrisa Billama-Smitha w walce w wadze junior ciężkiej na arenie Copper Box. Clarke dwukrotnie posłał przeciwnika na deski i został pierwszym bokserem, któremu udało się przed czasem zatrzymać Billama-Smitha.

Clarke nazwał siebie bokserem światowej klasy

„Zawsze byłem zawodnikiem światowej klasy. Po prostu czekałem, aż świat to zobaczy. Ta walka dała mi możliwość, by to pokazać. Zbliżamy się do tego” — powiedział Clarke w wywiadzie dla Sky Sports.

Clarke nazwał Billama-Smitha wytrzymałym przeciwnikiem, jednak zauważył, że w boksie nadmierna wytrzymałość może zaszkodzić. Według niego każdy zawodnik ma dzień, w którym nie jest już w stanie wytrzymywać ciosów, a dla Billama-Smitha takim dniem była ta walka.

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Rewanż nie jest priorytetem

Jednocześnie Clarke nie uważa, że ta porażka powinna zakończyć karierę Billama-Smitha. Zaznaczył, że jego rywal ma doświadczenie mistrzowskie i może kontynuować występy, a także zaapelował, by go nie skreślać.

Clarke przypuszczał, że Billam-Smith będzie potrzebował czasu na odzyskanie sił, a rewanż obecnie nie jest dla niego priorytetem. Bokser oświadczył, że zajmuje wyższą pozycję w rankingu i chce mierzyć się z rywalami znajdującymi się wyżej od niego.

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