Australijski bokser Jai Opetaia wycofał się z pojedynku z Deontayem Wilderem z powodu urazu ręki, który pogłębił podczas treningów. Walka miała odbyć się 11 grudnia w Cardiff na undercardzie pojedynku Tysona Fury'ego z Anthonym Joshuą, informuje Sky Sports.

Pogłębienie urazu

Opetaia, który występuje w kategorii junior ciężkiej, miał po raz pierwszy stoczyć walkę w kategorii ciężkiej. Jego współpromotor Mick Francis oświadczył, że bokser doznał urazu ręki podczas wrześniowego pojedynku z Noelem Mikaelianem, a następnie uszkodzenie pogłębiło się na treningach.

Według Francisa Opetaia liczył na ten pojedynek, ale teraz skupi się na pełnym powrocie do zdrowia i dalszej walce o status niekwestionowanego mistrza świata w kategorii junior ciężkiej.

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Kandydaci na zastępstwo

Wilder może otrzymać innego rywala na gali w Cardiff. Gotowość do wyjścia do ringu publicznie zadeklarował Derek Chisora, który boksował już z Wilderem wcześniej w tym roku.

Brytyjski bokser wagi ciężkiej Richard Riakporhe również zwrócił się do Wildera w mediach społecznościowych i oświadczył, że jest gotów stoczyć 12 rund na mniej niż cztery tygodnie przed walką. Swoją kandydaturę zgłosił także Johnny Fisher, a Frazer Clarke wezwał do zorganizowania pojedynku dwóch brązowych medalistów olimpijskich.

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