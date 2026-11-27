Brytyjska Rada Kontroli Boksu zezwoliła byłemu mistrzowi świata w wadze ciężkiej Tysonowi Fury'emu na walkę z Anthonym Joshuą 11 grudnia na stadionie Principality Stadium w Cardiff w Walii. Jak informuje Anadolu Agency, 38-letni Fury przeszedł wymagane badania medyczne przed pojedynkiem.

Mediczna zgoda przed walką

Generalny sekretarz Brytyjskiej Rady Kontroli Boksu Robert Smith powiedział Sky Sports, że Fury otrzymał zgodę dzień wcześniej i przeszedł wszystkie wymagane badania medyczne. Według niego promotor został o tym poinformowany rano.

Regulator zaczął analizować stan zdrowia boksera po komentarzach jego żony, Paris Fury, w nowym filmie dokumentalnym Netflixa. Zasugerowała ona, że jej mąż rzekomo otrzymał diagnozę schizofrenii. Wcześniej rada bokserska oświadczyła, że może nie dopuścić Fury'ego do walki, jeśli uzna go za niezdolnego medycznie.

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Wyjaśnienie żony boksera

W czwartek Paris Fury wycofała swoje wcześniejsze oświadczenie i wyjaśniła, że jej mąż nigdy nie miał diagnozy schizofrenii, choć wykazywał objawy związane z tym stanem. Po wyjaśnieniu Netflix zaktualizował film dokumentalny przed jego premierą w piątek.

Fury, dwukrotny mistrz świata w wadze ciężkiej, wcześniej publicznie mówił o depresji i innych trudnościach ze zdrowiem psychicznym po zwycięstwie nad Władimirem Kliczką w 2015 roku.

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