Irański bokser, trener i więzień polityczny Mohammad Javad Vafaei Sani otrzymał Nagrodę Magnitskiego w kategorii „Wybitny obrońca praw człowieka” podczas ceremonii w Londynie w Wielkiej Brytanii. Przebywa w więzieniu Vakilabad w północno-wschodnim Iranie, trzykrotnie został skazany na śmierć i jest jednym z siedmiu sportowców, którym grozi egzekucja w tym kraju.

Apel z więzienia

Jak podaje The Guardian, w pisemnym apelu z więzienia Vafaei Sani przyjął nagrodę w imieniu ludzi, którzy zostali uwięzieni, torturowani, zastraszani lub skazani na śmierć za dążenie do wolnego Iranu.

„Reżim żąda od nas skruchy, telewizyjnych zeznań i kapitulacji. Ale nasza odpowiedź jest jasna: nigdy się nie poddamy, nigdy nie ulegniemy upokorzeniu” — powiedział. Bokser zaznaczył również, że nie ugnie się przed uciskiem, dopóki naród Iranu nie będzie wolny.

Wyrok i reakcja

31-letni Vafaei Sani został aresztowany w 2020 roku za udział w ogólnokrajowych protestach w 2019 roku. Oskarżono go również o wspieranie opozycyjnej Organizacji Mudżahedinów Ludowych Iranu.

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Według Amnesty International we wrześniu 2024 roku po raz trzeci skazano go na śmierć za „szerzenie zepsucia na ziemi” po rażąco niesprawiedliwym procesie. Sąd Najwyższy Iranu utrzymał wyrok w mocy 4 października 2025 roku.

Według The Guardian po aresztowaniu Vafaei Sani był torturowany i przez długi czas przetrzymywany w izolatce. Sportowcy, organizacje praw człowieka i eksperci prawni wezwali do jego natychmiastowego uwolnienia oraz uchylenia wyroku śmierci.

Egzekucje w Iranie

Według wyliczeń organizacji praw człowieka Hengaw od początku 2026 roku w Iranie stracono co najmniej 710 osób, w tym 79 więźniów politycznych i religijnych. W październikowym raporcie organizacja informowała o co najmniej 106 wyrokach śmierci dla uczestników styczniowych protestów, z których 35 już wykonano.

W więzieniu Vakilabad, gdzie przetrzymywany jest Vafaei Sani, stracono pięć osób w związku z protestami, a kolejnych 15 oczekuje na wykonanie wyroków śmierci, podaje Hengaw.

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