Daniel Dubois 30 stycznia będzie bronił tytułu mistrza świata WBO w wadze ciężkiej w pojedynku z Josephem Parkerem. Walka odbędzie się w hali Co-op Live w Manchesterze, informuje Sky Sports.

Przełożony pojedynek

Dubois i Parker mieli zmierzyć się w 2025 roku w walce o tytuł IBF. Jednak Dubois zachorował i wycofał się z pojedynku trzy dni przed jego terminem. Parker znokautował wówczas Martina Bakole, który zgodził się zastąpić rywala w ostatniej chwili.

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Później Nowozelandczyk przegrał z Fabio Wardleyem walkę o tymczasowy tytuł WBO. Według Sky Sports, w sierpniu Parker oświadczył, że będzie mógł kontynuować karierę po anulowaniu zawieszenia nałożonego po nieudanym teście antydopingowym w październiku 2025 roku.

Droga do walki o tytuł

W ubiegłym roku Dubois stracił pas IBF w walce z Ołeksandrem Usykiem, ale potem dwukrotnie przed czasem pokonał Wardleya oraz zdobył i obronił pełnoprawny tytuł WBO. Parker wcześniej pokonał także Deontaya Wildera i Zhanga Zhileia. Już posiadał pas WBO, lecz w 2018 roku stracił go na rzecz Anthony'ego Joshuy.

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