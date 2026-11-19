Ministerstwo Innowacji i Transformacji Cyfrowej Bułgarii oświadczyło, że hakerzy wykradli ponad 62 mln stron dokumentów rządowych w ramach operacji cyberszpiegowskiej, która trwała pięć lat. Jak podaje Anadolu Agency, sprawcy mieli nieuprawniony dostęp do sieci państwowych od 2021 roku.

Skala wykradzionych danych

Według ministra innowacji i transformacji cyfrowej Iwana Wasiljewa napastnicy pobrali co najmniej 130 gigabajtów dokumentów, co odpowiada ponad 62 mln stron. Ministerstwo zaznaczyło, że zebrane informacje dotyczyły działalności państwowej.

Na moment publikacji śledztwo nie wykazało dowodów na naruszenie danych osobowych obywateli. Operację cyberszpiegowską wykryto w sierpniu, po tym jak nowy krajowy system monitorowania cyberbezpieczeństwa zarejestrował podejrzaną aktywność w sieciach państwowych.

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Dostęp do sieci zablokowano

Po wykryciu incydentu władze utworzyły wspólną grupę roboczą z udziałem służb bezpieczeństwa i wywiadu, ministerstw obrony i spraw wewnętrznych, policji oraz specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa. Systemy dotknięte incydentem odizolowano, a dostęp napastników do infrastruktury rządowej zablokowano.

Ministerstwo oświadczyło również, że zakończyło wszystkie wykryte nieuprawnione połączenia, aby nie dopuścić do dalszego dostępu przez skompromitowane systemy. Dotknięta infrastruktura będzie objęta wzmożonym monitoringiem przez 90 dni, aby wykryć ewentualne próby odzyskania dostępu.

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