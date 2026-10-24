W Boliwii 23 października zatrzymano byłego dyrektora krajowego wywiadu policyjnego, Juana Marcelo Ferrufino. Śledczy wiążą sprawę z przedmiotami, które mogły zostać wyniesione z domu w Santa Cruz de la Sierra po marcowym zatrzymaniu poszukiwanego przez USA Urugwajczyka Sebastiána Marceta. Poinformował o tym The Rio Times.

Pięć wstępnych kwalifikacji prawnych

Według prokuratora z Santa Cruz, Jimmy'ego Lópeza, nakaz aresztowania Ferrufino obejmuje pięć wstępnych kwalifikacji prawnych: przywłaszczenie mienia państwowego, niewykonanie obowiązków służbowych, kradzież, żądanie przez funkcjonariusza korzyści majątkowej oraz łapownictwo bierne. Prokuratura nie sprecyzowała publicznie, jakie konkretnie działania zarzuca każdej z osób objętych sprawą.

Ferrufino zatrzymano w El Alto i przewieziono do jednostki specjalnej do walki z przestępczością Felcc, podały El Deber i agencja ANF. Jednocześnie stacja telewizyjna Unitel wskazywała, że zatrzymanie miało miejsce w La Paz. Adwokat Ferrufino, Marcelo Galván, oświadczył, że jego klient składał wyjaśnienia śledczym, a następnie ma zostać doprowadzony przed sędziego, który określi jego sytuację prawną.

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Inne osoby objęte sprawą i zabezpieczone przedmioty

Nakaz dotyczy także pułkownika Óscara Fernando Moreno, byłego szefa krajowego wywiadu policji, który obecnie pozostaje w rezerwie, oraz Ericka Salvadora Correi. Jak przekazał López, skarga w tej sprawie została wcześniej oddalona, jednak śledztwo wznowiono po pojawieniu się nowych dowodów.

20 października dziennik Opinión, powołując się na nienazwane źródła, podał, że funkcjonariusze mieli rzekomo wynieść z domu Marceta kilka walizek zawierających co najmniej 4 mln dolarów amerykańskich oraz cenne zegarki. Wiceprezydent Edmand Lara wezwał do sprawdzenia tych twierdzeń. Adwokat Moreno, Freddy Velásquez, nazwał informacje o walizkach nieprawdziwymi i oświadczył, że istnieje spis mienia z sejfu zawierającego pieniądze i zegarki, przekazanego prokuratorom.

Zatrzymanie Marceta

Sebastián Marset został zatrzymany w Santa Cruz de la Sierra 13 marca 2026 roku, po czym przewieziono go do USA. Jest przetrzymywany w Aleksandrii w stanie Wirginia, gdzie rozpatrywana jest sprawa dotycząca zarzutów prania pieniędzy i narkoterroryzmu. Źródła, na które powołuje się The Rio Times, nie łączą bezpośrednio sprawy Ferrufino z amerykańskim postępowaniem przeciwko Marcetowi.

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