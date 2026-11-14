Saudyjska spółka The Helicopter Company (THC) zawarła ostateczne umowy na zakup 12 biznesowych odrzutowców kanadyjskiego producenta Bombardier. Bombardier wycenił zamówienie na około 568 mln dolarów według cen katalogowych na 2026 rok. Jak podaje AeroTime, transakcję ogłoszono 13 listopada 2026 roku.

12 samolotów i opcje na kolejne 48

Zamówienie obejmuje pięć samolotów Challenger 3500, pięć Global 5500 oraz dwa Global 8000. Przekształciło ono list intencyjny, ogłoszony podczas salonu lotniczego w Farnborough w lipcu 2026 roku, w wiążące zamówienie.

Umowy przewidują również opcje na kolejne 48 samolotów tych trzech modeli. THC będzie podejmować decyzje o ich wykorzystaniu według własnego uznania. Jeśli wszystkie opcje zostaną zrealizowane, flota biznesowych odrzutowców spółki może wzrosnąć do 60 samolotów. Bombardier nazwał to największym dotychczas zamówieniem floty lotnictwa biznesowego w Arabii Saudyjskiej.

Wejście w lotnictwo biznesowe

THC należy do saudyjskiego Publicznego Funduszu Inwestycyjnego i działa od połowy 2019 roku. Jej flota liczy ponad 60 śmigłowców, wykorzystywanych do ratownictwa medycznego, prac lotniczych, prywatnych czarterów i lotów turystycznych.

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Samoloty Bombardiera staną się pierwszymi statkami powietrznymi stałopłatowymi we flocie THC. W lipcowym liście intencyjnym spółka informowała, że planuje wykorzystywać je do usług czarterowych i zarządzania samolotami. Dyrektor generalny THC Arnaud Martinez oświadczył, że umowa oznacza wejście spółki w sektor lotnictwa biznesowego w obliczu rosnącego popytu w Arabii Saudyjskiej i szerszym regionie.

Samoloty na różne trasy

Challenger 3500 jest przeznaczony głównie do lotów regionalnych, w tym w obrębie państw Rady Współpracy Zatoki Perskiej. Zwykle ma dziewięć miejsc pasażerskich, maksymalna pojemność wynosi 10 osób, a zasięg — 6297 km. Global 5500 mieści do 16 pasażerów i ma zasięg 10 927 km, podczas gdy Global 8000 — 14 816 km. Według Bombardiera ten ostatni model może wykonywać loty bez międzylądowania między Rijadem a Los Angeles.

W ramach porozumień Bombardier zobowiązał się również do długoterminowych strategicznych inwestycji w Arabii Saudyjskiej, w tym do utworzenia lokalnej obecności. Producent nie ujawnił szczegółów ani terminów takich inwestycji.

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